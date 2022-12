Ilary Blasi, il fidanzato Bastian assente alle presentazioni in famiglia/ Lo scoop

Ilary Blasi e l’amore a distanza con Bastian: lui evita le presentazioni ufficiali?

Non è da molto che Ilary Blasi e il nuovo fidanzato Bastian sono usciti allo scoperto, il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto poche settimane fa. La coppia, però, potrebbe essere insieme già da alcuni mesi e sembra molto affiatata tanto da non nascondersi sui social.

Francesco Totti e Ilary Blasi, passo in avanti del Pupone/ "Sarebbe disposto a rinunciare a qualcosa pur di…"

Ilary Blasi, però, su Instagram ha pubblicato delle foto a un pranzo di famiglia presso un ristorante in provincia di Roma. Grande assente proprio l’imprenditore tedesco con cui la conduttrice sta intrattenendo una storia a distanza. Le presentazioni ufficiali, dunque, non sono state ancora fatte forse Natale potrebbe essere un buon momento per rimediare. Per il momento la conduttrice e Bastian si stanno godendo la loro storia lontani dai riflettori nel relax e nel lusso.

Francesco Totti confessione choc/ "Il divorzio? Mi costerà molto ma con Ilary..."

Ilary Blasi, Francesco Totti verso l’accordo in tribunale? L’indiscrezione

Storia d’amore a parte, Ilary Blasi è ancora nel pieno del divorzio con Francesco Totti che starebbe pensando di arrivare a un accordo con la sua ex moglie. Secondo l’indiscrezione del settimanale Nuovo Tv: “L’ex campione eviterebbe volentieri la separazione giudiziale, che significherebbe l’inizio di una estenuante guerra all’ultima udienza. Chi lo conosce bene giura che Totti sarebbe disposto a rinunciare anche a qualcosa sul piano economico pur di non avere altre pressioni”.

Chanel Totti rifatta? Dura replica all'accusa/ "Non voglio somigliare a..."

Questa sarebbe una vittoria anche per Ilary Blasi che otterrebbe quanto richiesto, mentre Totti si eviterebbe delle ulteriori battaglie legali. Poco male considerando che a gravare sul Pupone non sono tanto le somme di denaro da versare, ma la pressione mediatica e psicologica a cui lo sottopone la separazione. Come andrà a finire? Intanto i due si godono le loro storie d’amore con le nuove anime gemelle.











© RIPRODUZIONE RISERVATA