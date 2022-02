Ilary Blasi: il marito Francesco Totti e i figli Cristian, Chanel e Isabel/ Famiglia unita

Trovare una coppia innamorata dopo tanti anni non è così semplice oggi ed è per questo che quando questo accade non può che essere motivo di orgoglio per chi è riuscito a tagliare un traguardo così importante. Uno degli esempi più belli è rappresentato da Francesco Totti e Ilary Blasi, che si sono giurati amore eterno nel giugno del 2005 quando lei era incinta del suo primogenito e sono ancora felici e innamorati come il primo giorno.

Tra i punti di forza del loro rapporto c’è la capacità di punzecchiarsi l’un l’altro con ironia, come se il tempo non fosse mai passato. Ed è per questo che molti in loro vedono una sorta di “moderni Sandra e Raimondo“, al punto tale da pensare un giorno di vederli in Tv in questa veste.

Francesco, Cristian, Chanel e Isabel Totti: la bella famiglia di Ilary Blasi

Nel corso degli anni la famiglia di Francesco e Ilary si è allargata e comprende ora tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, nati rispettivamente nel 2005, 2007 e 2016. Non dare mai niente per scontato sembra essere tra i punti di forza di questa bellissima coppia, come ha raccontato la conduttrice: “Il nostro è un rapporto che costruiamo ogni giorno. Il dialogo poi è fondamentale – ha detto lei all’amica Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ -. La nostra relazione negli anni è cresciuta con noi. Francesco mi guarda ancora con gli occhi del primo giorno. A volte penso che si sia impallato”.

Avere una bambina decisamente più piccola rispetto agli altri due figli, se possibile, ha rinsaldato ulteriormente il loro amore: “Fortuna che c’è la piccolina che ci fa sentire giovani perché ormai gli altri due vivono una vita loro, indipendente. Vederli così grandi ci fa capire lo scorrere del tempo” – ha concluso.



