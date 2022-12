Ilary Blasi in montagna con il fidanzato Bastian/ Foto sui social, ma c’è la gaffe

Ilary Blasi, in vacanza in montagna con Bastian

Ilary Blasi si è concessa una piccola pausa partendo per la montagna insieme al nuovo fidanzato Bastian e alla figlia Isabel, la terzogenita nata dal matrimonio con Francesco Totti. Sui social, la conduttrice ha annunciato la sua presenza a St. Moritz dove si trova anche Michelle Hunziker che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe fatto conoscere la conduttrice e l’imprenditore tedesco. Sul proprio profilo Instagram, Ilary che condivide sempre più spesso foto e video della sua vita quotidiana, ha mostrato ai suoi followers anche alcuni luoghi della sua vacanza.

Ilary ha così mostrato ai suoi fan i bellissimi luoghi pieni di neve che ha scelto per staccare la spina dalla città e rilassarsi. Serena e sorridente sulle piste da sci, la Blasi condivide anche video in cui la protagonista la piccola Isabel e in cui è in compagnia di Michelle Hunziker.

La gaffe di Ilary Blasi

Regolarmente, Ilary Blasi, sul proprio profilo Instagram, pubblica sempre più spesso foto e video in collaborazione con vari brand. Direttamente da St.Moritz, Ilary Blasi ha mostrato la stanza dell’albergo che la sta ospitando commettendo, però, una piccola gaffe.

In una delle ultime Instagram Story, è presente un #suppliedby (dicitura obbligatoria per legge per i contenuti sponsorizzati, che spesso vengono concordati preventivamente). Tuttavia, i followers hanno notato un elemento di troppo ovvero la dicitura “GEOTAG St. Moritz” che, secondo quanto si legge sul portale Gossip e Tv, potrebbe essere stato un errore dettato dalla fretta. Probabilmente, il partner le stava indicando il tag per la località.

