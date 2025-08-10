Ilary Blasi si gode le vacanze e sfoggia i suoi occhiali super costosi per il trekking. Le foto sono circolate in rete e sono subito diventate virali.

La conduttrice Mediaset si sta godendo un po’ di relax dopo un anno professionale molto impegnativo. In tv sono andate in onda le puntate registrate di Battiti Live e, nel frattempo, lei si è recata al mare a Saint Tropez insieme al compagno Bastian Muller. Proprio lì ha sfoggiato i suoi primi look estivi, non rinunciando alla treccia messy e agli abiti marroni di cui è follemente innamorata. Ha tra l’altro visitato un borgo francese al cui interno c’è il vicolo più stretto al mondo, ma anche il mare cristallino di Ponza. Proprio lì lei ha trascorso delle magnifiche giornate insieme alla figlia Chanel, godendosi soprattutto l’isola in barca. Da sempre appassionata di montagna, Ilary ha poi deciso di fare un po’ di trekking con il suo compagno e si sta rilassando in località esclusive.

Rosario Guglielmi di Temptation Island e Perla Vatiero stanno insieme?/ "Solo un incontro di lavoro..."

Le vacanze di Ilary Blasi e l’outfit indossato

L’ex moglie di Francesco Totti è sempre più bella, e ne danno prova le tante foto pubblicate sui social che la ritraggono rilassarsi in un posto paradisiaco come quello della montagna. La protagonista di Battiti Live ha infatti mostrato la sua tipica passeggiata in montagna, in compagnia di Muller, con cui si è spesso recata in quel posto per condividere un po’ della sua quotidianità estiva. Per il trekking ha scelto un abbigliamento molto comodo e pratico per la montagna, indossando leggins scuri e felpa nera in tessuto tecnico e completando il tutto con scarponcini stringati, idonei per le lunghe camminate.

Stefano De Martino, prove di convivenza con la nuova fidanzata Caroline?/ "Ha intenzioni serie..."

Per la prima volta, Blasi sembra aver detto addio a borse firmate, gioielli e accessori glam, optando quindi per un outfit sportivo e tecnico. Il look nasconde però un dettaglio griffato che rivela, ancora una volta, la grande passione di Ilary per la moda e per le grandi firme.

Quanto costano gli occhiali da sole

Tutti gli occhi sono però puntati sui suoi sunglasses, che ha indossato in vista della camminata in montagna e che catturano di certo l’attenzione dei fan. Si tratta di un paio di occhiali a mascherina firmati Prada, con una montatura in metallo dorato, lenti verdi e grosso logo frontale. Questi accessori costano ben 450 euro e non fanno di certo parte del look tecnico per cui ha optato la Blasi. In realtà, questo è lo strappo alla regola che si è concesso, decidendo così di aggiungere al look da montagna degli occhiali davvero super trendy e anche glamour. Non sono di certo mancati i commenti dei followers.

Alessandro Basciano, arresti domiciliari se torna in Italia?/ La nuova residenza può "salvarlo" ma...