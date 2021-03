Ilary Blasi, incidente hot all’Isola/ Mutande in vista, poi twerka con Elettra e Iva

Incidente hot all’Isola dei Famosi 2021. A regalarcelo non poteva che essere lei: Ilary Blasi. Un momento di difficoltà tecnico in studio, costringe la conduttrice ad improvvisare un siparietto con i suoi opinionisti. Così, abbandonando la seduta che solitamente utilizza nel momento dedicato alle nomination, lo spacco si apre un po’ troppo, mostrando gli slip. Il piccolo incidente hot lascia poi spazio al divertente siparietto in cui la Blasi invita Elettra Lamborghini a ridestarsi, dedicando al pubblico uno dei suoi ben noti twerk. Lei tentenna, poi però prende il centro dello studio insieme alla Blasi, a Iva Zanicchi e ovviamente a Tommaso Zorzi e parte la musica.

Blasi, Zorzi, Lamborghini e Zanicchi: il twerk all’Isola dei Famosi

All’Isola dei Famosi può accadere di tutto ma una conduttrice come Ilary Blasi sa sempre come risolvere gli intoppi. Così, dopo aver convinto anche Iva Zanicchi, il simpatico gruppetto si diletta in un twerk esilarante, che conquista gli applausi del pubblico in studio ma, soprattutto, scatena il pubblico del web. Twitter, impazzito, commenta con gioia le abilità di Elettra e Zorzi, ma soprattutto quelle della Zanicchi e di Ilary Blasi.

