Ilary Blasi, “incidente” in diretta all’Isola/ Si rompe la spallina del vestito e…

Ilary Blasi, la spallina del vestito cede in diretta all’Isola dei Famosi

Piccolo incidente in diretta per Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2022. La conduttrice deve fare i conti con una spallina del vestito che cede durante la puntata. Un intoppo che la Blasi ha cercato di nascondere coprendo la spalla con la sua chioma bionda, ma ormai la frittata era fatta. I telespettatori hanno visto tutto e la “gaffe” ha fatto il giro del web. Ilary, con grande disinvoltura, è andata avanti nella conduzione, con le telecamere che hanno comunque continuato a riprenderla. Ed è proprio in quei momenti che si vede chiaramente il difetto del vestito, che a tratti scopre la spalla sinistra di Ilary.

Ilary Blasi e Alvin ai ferri corti?/ "Sei il mio nemico numero uno": la verità all'Isola

Ilary Blasi, incidente con la spallina del vestito: ai fan non sfugge nulla

L’intoppo con cui ha dovuto fare i conti Ilary Blasi non è passato inosservato ai fan della conduttrice e agli appassionati del programma. In molti hanno notato il difetto della spallina della presentatrice, che come dicevamo è andata avanti con nonchalance. Nessuno, in studio, ha posto attenzione sull’accaduto. L’Isola dei Famosi 2022 e Ilary procedono spediti, nonostante tutto…

LEGGI ANCHE:

“Ilary Blasi e Alvin non si sopportano più”/ Rottura all'Isola dei Famosi? Il gossipSavino frecciatina a Ilary: "Non deve essere facile litigare con te"/ "Povero Totti!", gelo in studio

© RIPRODUZIONE RISERVATA