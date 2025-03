La storia tra Ilary Blasi e Bastian Muller è ormai consolidata. La conduttrice lo ha presentato alla famiglia, di cui ormai fa parte, poi lo ha pubblicamente mostrato al mondo attraverso la serie TV targata Netflix che porta il suo nome e che la racconta dal punto di vista privato. In quell’occasione, Ilary ha raccontato il loro primo incontro, spendendo nei suoi confronti parole di grande stima oltre che di palese amore. Ed è proprio in virtù di questo legame ormai profondo che l’ultimo avvistamento della coppia porta a credere che i due stiano pensando di avere un figlio insieme.

Ilary Blasi è stata paparazzata all’uscita da un centro medico di Roma dove sono presenti molti ambulatori. Ad attenderla fuori c’era proprio il fidanzato Bastian, come dimostrano le foto pubblicate dal settimanale Oggi, nel numero in edicola giovedì 6 marzo.

Ilary Blasi e Bastian Muller, matrimonio e un figlio insieme? Gli ultimi gossip fanno sognare

Da qui a dire che la conduttrice fosse nel centro medico per una gravidanza è cosa, ovviamente, azzardata, tuttavia è un’ipotesi che non può essere esclusa e che, al momento, fa sognare i fan della coppia. Il centro medico di Roma fuori dal quale la coppia è stata paparazzata, d’altronde, si occupa di varie specialità. Ciò vuol dire che Ilary potrebbe esserci andata per una visita ostetrica, come per una dermatologica o di carattere estetico. Un dubbio che rimane e che soltanto la coppia potrà confermare o smentire nei prossimi giorni. Intanto, per Ilary Blasi e Bastian Muller, si parla anche di matrimonio: c’è chi infatti ha notato alle dita dei due degli anelli ‘sospetti’ che potrebbero annunciare una promessa importante.

