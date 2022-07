Ilary Blasi infiamma i social con il nuovo look/ Sguardo provocante e…

Ilary Blasi si mostra provocante sui social, lo scatto che infiamma i social

Ilary Blasi si mostra sexy sui social. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è volata in Tanzania assieme ai figli dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti. Ilary ha deciso di allontanarsi dall’Italia per proteggere i suoi figli dal clamore mediatico seguito alla separazione dall’ex calciatore della Roma. Durante le sue vacanze, Ilary sta sfoggiando outfit provocanti e proprio nelle scorse ore la conduttrice è tornata sui social pubblicando sul suo profilo Instagram un altro scatto. Ilary veste un bikini nero con lacci che girano intorno all’addome sportivo.

Ilary Blasi vorrebbe "trasferirsi a Milano"/ L'indiscrezione su Silvia Toffanin

La conduttrice guarda l’obiettivo della fotocamera del cellulare in modo provocante e sembra voler stuzzicare chi la osserva. Non sappiamo se Ilary abbia voluto cogliere l’occasione per lanciare un messaggio di sfida al suo ex marito che invece mantiene un basso profilo comparendo solo nelle storie Instagram di un amico mentre gioca a paddle. Un altro dettaglio non è sfuggito ai fan. Ilary Blasi sembra aver modificato anche il look dei capelli. Pare che nei giorni scorsi, la conduttrice si sia affidata ad uno dei collaboratori della sua hair stylist Alessia Solidani. Ilary non ha scelto un taglio drastico ma ha voluto solo ravvivare il colore dei capelli.

Ilary Blasi, vacanze finite: primo incontro con Totti dopo l'addio?/ Sui social...

Ilary Blasi pronta a traslocare a Milano con i figli? L’indiscrezione

Ilary Blasi potrebbe traslocare a Milano assieme ai figli. La conduttrice avrebbe manifestato questo suo desiderio e sarebbe pronta a voltare pagina dopo l’addio all’ex marito Francesco Totti. Secondo il Settimanale Nuovo TV, la conduttrice starebbe vagliando l’ipotesi trovare casa a Milano proprio nel quartier generale di Mediaset. La vicinanza con Silvia Toffanin l’avrebbe convinta ancora di più a prendere questa decisione. Le due sono legate da un profondo rapporto di amicizia tanto che la conduttrice di Verissimo le sarebbe stata molto vicino in questi mesi duri e complicati.

Maria Mazza, ex fidanzata Francesco Totti: cosa pensa della separazione con Ilary Blasi?/ Un messaggio svela…

Secondo alcune indiscrezioni, la Toffanin sarebbe stata la confidente di Ilary Blasi in questi mesi. Alcuni sospettano infatti che al momento dell’ospitava televisiva, la Toffanin fosse stata informata della crisi già in atto tra Totti e la Blasi e che pertanto avrebbe deciso di reggere il gioco alla sua amica. La notizia del trasferimento di Ilary Blasi a Milano non è però stata ancora confermata ma resta un’ipotesi interessante. C’è però da valutare che se Ilary dovesse decidere di trasferirsi con i figli, Francesco Totti potrebbe avere qualche riserva decidendo di opporsi a questa decisione. Cosa succederà?











© RIPRODUZIONE RISERVATA