Ilary Blasi “Isola dei Famosi come GF Vip? A giugno chiudo tutto!”/ “La fortuna..”

Ilary Blasi è pronta a scendere in pista. Nonostante le difficoltà del caso sembra proprio che l’Isola dei Famosi presto prenderà il via, proprio a partire dal prossimo mese, e la conduttrice sia prontissima per questa nuova avventura che non solo la riporterà in tv dopo un anno e mezzo, come lei stessa sottolinea, ma che le permetterà di lasciare un po’ la sua Roma e spezzare con la routine di questi mesi di restrizioni e lockdown. In un lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la Blasi si dice felice di questa nuova esperienza al timone dell’Isola dei Famosi ma rivela anche che ad una “certa” è pronta a chiudere i battenti e che il suo programma non sarà come il Grande Fratello Vip, non andrà avanti ad oltranza: “Può darsi che finiremo a Natale! No, scherzo, io resto tre mesi poi a giugno voglio andare a Sabaudia”.

Ilary Blasi “Isola dei Famosi come GF Vip? A giugno chiudo tutto!”

Per questi tre mesi Ilary Blasi sarà chiamata a fare la spola tra Roma e Milano perché sarà proprio da lì che condurrà il reality show puntando sui suoi sedici concorrenti di cui svela: “Il cast sta venendo bene, abbiamo scelto personaggi inediti o che non hanno mai fatto reality. Quindi la selezione è molto difficile, saranno in 16”. E riguardo agli opinionisti della sua Isola dei Famosi svela che le piacerebbe avere al suo fianco un veterano ma anche un volto nuovo. In molti sono convinti che ci possa essere proprio Tommaso Zorzi come opinionista in studio al fianco di Ilary Blasi ma lei stessa non si è pronunciata in merito, almeno non in questa intervista che concludendo ammettendo che alla bambina che era un tempo adesso direbbe: “Che è fortunata. E di prepararsi perché davanti a lei ci saranno un sacco di cose da fare”.



