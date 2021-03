Ilary Blasi/ “Isola dei Famosi? Sarà un esperimento antropologico”

Ilary Blasi torna in tv al timone della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” da lunedì 15 marzo 2021, ma prima si racconta nella nuova puntata di Verissimo di Silvia Toffanin.. Una nuova esperienza televisiva per Lady Totti dopo il flop di “Eurogames” e un lungo stop dalla televisione. Intervistata da Grazia la conduttrice è entusiasta di poter tornare in video con uno dei reality più amati e seguiti dal pubblico italiano. Anzi, la Blasi è convinta che questo sia il momento giusto: “penso che dopo questo lungo periodo triste, L’Isola dei Famosi sarà una fuga, un’evasione verso un sogno di spazi aperti e natura che farà bene a tutti noi”. Poi la conduttrice parlando della nuova edizione ha anticipato: “quest’anno sarà più che mai un esperimento antropologico. Ci saranno due gruppi di naufraghi divisi: uno più verace, e un altro più sofisticato e intellettuale”. Una carriera ricca di successi quella della ex letterina di Passaparola che, sempre dalle pagine di Grazia, ha dichiarato: “amo questo lavoro, l’ho voluto, l’ho cercato, ma non ho l’ansia perenne di stare in video. Mi sono data un tempo, magari altri dieci anni ancora e poi mi piacerebbe continuare a lavorare all’interno della televisione, ma creando e producendo programmi, senza più apparire”.

Ilary Blasi: “Francesco Totti? Adesso sta bene”

Non solo una delle conduttrici più amate, Ilary Blasi è conosciuta dal grande pubblico anche per essere la moglie di Francesco Totti. La conduttrice però dalle pagine di Grazia ha fatto una doverosa precisazione: “a me il mio cognome piace e Ilary Totti suona male. Poi, in realtà, il mio cognome non lo usa mai nessuno. Mi chiamano tutti Ilary e basta. Se parlano di noi sui giornali non scrivono mica Totti e Blasi, sempre Totti e Ilary”. Non solo, la Blasi ha parlato del marito che dopo il suo addio al calcio ha vissuto un momento di grande difficoltà. “Non è stato facile per lui. Il lavoro dei calciatori scandisce la loro vita, gli orari, le settimane” – ha dichiarato la Blasi parlando del marito – “rinunciare all’odore del campo e a quell’adrenalina pazzesca è durissimo. Io ho cercato di immedesimarmi, per aiutarlo, paragonando il fischio d’inizio di una partita al momento in cui ti dicono che sei in diretta. È una droga naturale”. Per fortuna oggi le cose vanno molto meglio come ha confessato la stessa Blasi: “all’inizio proprio non riusciva ad accettare l’idea di smettere. Abbiamo avuto un anno di transizione complesso. Ma adesso sta bene, ha azzerato tutto ed è ripartito. Alla grande”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA