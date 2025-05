Recentemente ha sfoggiato un fisico da mozzare il fiato in una vacanza alle Maldive, ma qual è il segreto della sua bellezza?

A 44 anni ha un forma fisica semplicemente strepitosa, proprio come l’amica Michelle Hunziker, anche Ilary Blasi segue una particolare dieta per avere un corpo così perfetto e tonico. L’ex moglie di Francesco Totti ha già superato la prova costume durante una meravigliosa vacanza alle Maldive dove c’era anche la conduttrice svizzera.

Entrambe sui social hanno pubblicato i loro allenamenti e tutte due, per tenersi così in forma, seguono una particolare dieta. L’ex letterina oltre a fare tanto sport, infatti, cura molto anche l’alimentazione, che è rigorosamente sana ed equlibrata.

Qual è la dieta di Ilary Blasi, cosa mangia la splendida show girl

Lo scorso 28 aprile ha compiuto 44 anni, ma a giudicare dal suo corpo ne dimostra molti di meno. Ilary Blasi è in splendida forma e l’ha dimostrato recentemente in una vacanza alle Maldive, dove ha sfoggiato un corpo da urlo. Il segreto della sua bellezza è il perfetto bilanciamento tra dieta ed allenamento, la show girl non ha mai nascosto di praticare molto sport e di seguire un preciso regime alimentare.

Sebbene dica spesso di non essere una amante dello sport, ha spiegato che la fa “per pulirsi la coscienza”. Pratica sport fin da quando era una bambina, anche se non essendosi mai appassionata a uno in particolare, cambiava continuamente disciplina. Al momento pratica molto yoga, che le serve ad allungarsi e va sul tapis roulant 40 minuti al giorno. La Blasi non segue allenamenti che le pompano il muscolo, preferisce mantenersi tonica ma senza una massa muscolare eccessiva.

Chiaramente va in palestra dove segue specifici workout, che però non hanno mai carichi eccessivamente pesanti. Allo sport associa una specifica dieta a basso dosaggio di carboidrati, predilige infatti verdure, carne bianca e pesce, il tutto condito molto poco. I dolci sono un vizio che si concede raramente, fa cinque pasti al giorno, tutti di quantità più o meno moderate. Ilary Blasi, infatti, aveva chiarito in un’intervista che lei mangia “sano e bene”. Soltanto una volta settimana si concede qualche sgarro, mangiando ciò che le “passa sotto il naso”.

L’abbiamo vista in splendida forma anche alla straordinaria festa di 18 anni della figlia Chanel, per l’occasione ha sfoggiato un elegante tailleur nero di Prada, composto da giacca e pantalone. Il dress code della festa per gli invitati prevedeva il nero, mentre la giovane festeggiata ha incantato tutti con un abito argento. La show girl non ha commentato il disastroso epilogo di The Couple, programma che aveva iniziato a condurre su Canale Cinque e che è stato cancellato prima del tempo, mentre Mediaset comunicava la notizia, lei si stava godendo una splendida vacanza extra lusso sul Lago di Como. Una fuga romantica con Bastian Muller che in quei giorni le ha chiesto la mano, regalandole un bellissimo anello.