Ilary Blasi: sgambetto costoso a Totti/ Soffia la villa all’Eur ma costerà 30 mila euro mese di mantenimento

La fine della relazione sentimentale tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far discutere. Dopo la separazione i due ex coniugi si stanno facendo i conti in tasca ed il primo round della causa ha assegnato alla conduttrice dell’Isola dei Famosi la villa all’Eur che tanto desiderava.

Si tratta, infatti, della casa di famiglia, nella quale continuerà a vivere con uso esclusivo e con il nuovo compagno Bastian Muller. Il canone mensile per mantenerla, però, è altissimo. Secondo il Corriere della Sera, infatti, dovrà sborsare circa 30 mila euro al mese.

Alvin: "Ilary e il divorzio da Totti? É forte e sa cosa vuole"/ "Da amico sono..."

Ilary Blasi dovrà fare i conti con i costi di gestione, lo sgambetto a Totti rischia di costarle caro…

La proprietà della mega villa a Roma dovrebbe passare così a Ilary Blasi. Il Corriere della Sera ha riportato he i costi di gestione sono elevatissimi. Come si può leggere, la struttura ha un valore stimato di 18 milioni e non manca di nulla: 25 stanze, campo da calcio, spa ed è provvista, addirittura, di un macchinario per la differenziazione dei rifiuti. Sembrerebbe che una delle ultime bollette pagate fosse di 10mila euro, oltre alle spese extra fra giardinieri, addetti alla sicurezza e governanti.

Ilary Blasi, "provocazione" social dopo la prima sentenza di separazione/ La foto

Il Corriere della Sera ha poi riportato: “Adesso se li ritrova tutti lei sul groppone”. Questa era la motivazione per cui, la conduttrice, attraverso il ricorso aveva domandato di ottenere una cifra pari a 24 mila euro e che delle spesa extra se ne occupasse l’ex marito, Francesco Totti, giungendo ad una somma pari a 30mila euro per coprire le spese. Ma non è andata così e, forse, potrebbe esssere spinta a lasciare la villa di famiglia affidandola completamente a Totti. Per quanto concerne i figli, invece, la sentenza formulata dal giudice civile dice che la custodia andrà a Blasi.

Francesco Totti, la mamma Fiorella "ha un debole per Noemi Bocchi"/ Paparazzati a cena: cos'è accaduto

Ilary Blasi e le frecciatine a Totti all’Isola dei Famosi

Ilary Blasi ha ottenuto la villa all’Eur che tanto desiderava Francesco Totti. Ma chissà se riuscirà a tenersi al polso anche i Rolex che l’ex calciatore reclama per sé, mentre lei ritiene siano un regalo. Intanto è iniziata la nuova edizione dell’Isola dei Famosi con Ilary Blasi ancora conduttrice e non sono mancate le frecciatine all’indirizzo di Francesco Totti. Verso l’inizio della prima puntata in onda lunedì 17 aprile, la romana ha presentato i due opinionisti che la accompagneranno in questa edizione. Insieme alla confermata Vladimir Luxuria c’è l’ingresso di Enrico Papi, che ha introdotto così: “Per uno che va, c’è uno che arriva“.

Poi Blasi ha ironizzato ancora, domandando a Papi se fosse pronto a essere il suo nuovo uomo, ricevendo una risposta affermativa. Ilary ha inoltre scelto un motto particolarmente eloquente e ottimista, ossia: “Il meglio deve ancora venire”. L’ex letterina ha ricordato che si era congedata dal pubblico nella passata edizione dichiarando: “Tutto può cambiare”, e così è stato per la conduttrice che ha dirottato il suo monologo su Nicola Savino che aveva ricoperto il ruolo di opinionista nella edizione precedente, salutandolo e inviandogli un bacio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA