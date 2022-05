Ilary Blasi, la “scoreggia” in diretta/ Gaffe all’Isola dei Famosi e gelo in studio

Incredibile gaffe di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2022. La conduttrice, durante la diretta, ha commesso l’ennesimo strafalcione che non è passato inosservato al pubblico di Canale 5. La padrona di casa stava leggendo le motivazioni per le quali augurava alle tre nominate di rimanere in Honduras. E mentre dialogava con Ilona Staller, anziché utilizzare la parola scoraggiare ha usato “scoreggiare“. Uno scivolone di cui Ilary Blasi si è immediatamente resa conto e che non ha lasciato cadere nel vuoto. Anche perché lei stessa è scoppiata in una fragorosa risata. A quel punto un incredulo Nicola Savino ha preso il timone della conduzione, tra le risate generali.

Ilary Blasi: "Mio figlio nemmeno mi saluta"/ Poi bacchetta Carmen Di Pietro...

Ilary Blasi, la gaffe della “scoreggia” all’Isola dei Famosi è già virale

Naturalmente, oltre a condurre, Nicola Savino ha cominciato a stuzzicare Ilary Blasi, fingendo di chiamare Simona Ventura. La conduttrice si è seduta sulla poltroncina riservata agli opinionisti, in preda alla ridarella. Lady Totti non è riuscita a continuare la trasmissione per diversi minuti a causa delle risate provocate dalla sua gaffe. E sui social, il suo strafalcione, è diventato già virale. Ilary Blasi sempre e comunque protagonista.

