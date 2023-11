Ilary Blasi, la verità su Francesco Totti in un docu-film Netflix/ “Ne sono state dette veramente tante”

Ilary Blasi vuota il sacco in un docu-film: la verità sull’addio a Francesco Totti

A distanza di oltre un anno dal chiacchierato annuncio del divorzio da Francesco Totti, Ilary Blasi sembra ora pronta a vuotare il sacco e a raccontare la sua personale versione dei fatti. Tanto si è parlato della separazione dell’anno, che ha coinvolto una delle coppie più celebri, longeve e amate dello spettacolo e dello sport. La pratica del divorzio procede tra innumerevoli difficoltà e non si è ancora giunti ad un accordo definitivo. Intanto, però, la conduttrice è pronta a rompere il silenzio in maniera del tutto inaspettata.

Attraverso i canali social ufficiali di Netflix, infatti, è stata annunciata nelle ultime ore l’imminente uscita di un docufilm sulla vita di Ilary Blasi, in arrivo sulla piattaforma il 24 novembre. Una comunicazione che ha lasciato spiazzati i fan della showgirl, ora pronta a svelare tutto quello che non è stato detto circa la fine del matrimonio con l’ex Capitano, e non solo. “Ne sono state dette tante, ora tocca a lei far sentire la sua voce“, si legge a corredo del post Instagram condiviso da Netflix.

Ilary Blasi annuncia: “Ne sono state dette veramente tante“

Ma di cosa si parlerà in questo docu-film dedicato alla vita di Ilary Blasi? Sicuramente ampio spazio sarà destinato al racconto della tormentata rottura con Francesco Totti, come lascia intuire la voce della stessa conduttrice nel teaser ufficiale condiviso da Netflix: “A volte si è detto troppo. A volte si è detto poco. A volte si è detto sbagliato. Voglio raccontarvi la mia storia. Per raccontarvi un po’ di me e di tante cose che non sapete. Io difficilmente mi emoziono o sono agitata, non sono per niente ansiosa. Però qui si parla di me. Di questa storia hanno parlato un po’ tutti. Ne sono state dette veramente tante“.

Anticipazioni che non lasciano spazio ad interpretazioni: Ilary Blasi è pronta a vuotare il sacco e a raccontare tutta la verità. Il docu-film s’intitola Unica, e suona a tutti gli effetti come un riferimento alla celebre maglietta con la scritta “6 unica“, sfoggiata da Francesco Totti dopo un gol durante un derby contro la Lazio nel 2002. Mancano pochi giorni all’uscita del docu-film e cresce l’attesa per le scottanti dichiarazioni della conduttrice.

