Ilary Blasi, la verità sull’addio all’Isola dei famosi/ “Consigli a Vladimir Luxuria? No, perchè..”

L’isola dei famosi perde Ilary Blasi: la sostituisce Vladimir Luxuria

Ilary Blasi dice addio al ruolo di conduttrice al timone de L’isola dei famosi 2024 e lo cede in favore a Vladimir Luxuria. Quando ormai manca sempre meno al via del reality show honduregno trasmesso sulle reti TV e streaming Mediaset, intervistata dal settimanale Chi, ormai ex conduttrice uscente de L’isola dei famosi, Ilary Blasi, parla di questo suo passaggio di testimone della conduzione de L’isola dei famosi a Vladimir Luxuria, ricordando come lo stesso Alfonso Signorini, da opinionista in origine al Gf Vip è poi diventato conduttore: “Sono una strega, una veggente, come li illumino io non li illumina nessuno (ride, ndr)- attenziona una raggiante Ilary Blasi, reduce dalla rottura con l’ex marito storico, Francesco Totti-. Sono contenta per Alfonso e sono contenta per Vladimir, sono persone speciali”.

Dunque, bando alle dicerie che vedrebbero i rapporti tra Ilary Blasi e Vladimir Luxuria compromessi, anche per effetto di un presunto sentiment di gelosia della ex Lady Totti verso la Luxuria, confermata conduttrice transgender al timone di L’isola dei famosi 2024: “Faccio il tifo per Vlady per questa nuova avventura, e non mi sento di darle consigli perché io non sono la presentatrice classica e lei non credo ne abbia bisogno”.

Ilary Blasi rompe il silenzio sui rapporti con Mediaset

Ma non é tutto. Perché l’acredine non vi sarebbe neanche per ciò che concerne i rapporti intercorrenti tra Ilary Blasi e l’azienda di diffusione del reality show Mediaset: “Sono d’accordo con l’azienda, abbiamo convenuto che il progetto dovesse cambiare. Ho condotto tre anni il Gf Vip e tre anni l’Isola, diciamo che ho chiuso un cerchio. Dei reality mi attirava meno la parte più intima, scavare nelle storie non è nelle mie corde- fa sapere in aggiunta, poi, la conduttrice uscente di casa Mediaset, l’azienda che trasmette in TV su Canale 5 e streaming online su Mediasetplay L’isola dei famosi -. Faccio più fatica per una forma di rispetto, anche se poi, se uno fa un reality, si mette a nudo. Ma sono più per l’intrattenimento, mi piacciono le dinamiche di gioco, la battuta, è più nel mio stile”.

A Ilary Blasi, spetta invece la conduzione del programma musicale di Italia 1, Battiti Live: “Mi diverte l’idea, mi piace l’atmosfera musicale, il dietro le quinte, i cantanti: è allegria, è gioia, una cosa fresca, estiva. Se rinasco vorrei essere una popstar, solo che sono stonata”.

Ilary Blasi dice addio a Francesco Totti

Del suo privato, Ilary Blasi dichiara di vivere ormai la consapevolezza che tutto anche l’amore sia mutevole e il suo cuore ha oggi un nuovo battito, che non é per Francesco Totti: “Non credo ci sia un momento in cui uno si sente pronto, non c’è un vademecum. Le cose succedono, la vita va avanti e non sai quello che ti riserva. Ti fermi quando senti di stare bene e, quando tu stai bene, vuol dire che sei nel posto giusto e che quella persona è il posto giusto”. A prendere il posto dell’ex marito, nel cuore di Ilary Blasi, é Bastian Muller:

“Anche questa è una coincidenza. Non cercavo nessuno, avevo iniziato la vita da single. Poi il destino ti sorprende. È stata una fortuna che non fosse italiano -ammette l’icona new entry a Battiti live- altrimenti non so se sarebbe sopravvissuto. Il fatto che non sapesse nulla è stata una chiave. Ho sempre parlato della mia vita privata perché ero sposata con un calciatore. Questa volta vorrei fare diversamente, posso dire che sono felice”.

