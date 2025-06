Ilary Blasi ancora contro Luciano Spalletti? L’ex moglie di Francesco Totti nelle scorse ore è tornata sui social, dove ha postato una storia Instagram che molti hanno attribuito a una frecciatina all’ormai ex ct della Nazionale Italiana. La conduttrice romana ha pubblicato una storia Instagram allegando una celebre canzone della compianta Mia Martini, “Piccolo uomo”, e non è sembrata una scelta casuale. Ilary Blasi etichettò così Luciano Spalletti quasi dieci anni fa, quando il toscano era allenatore della Roma e visse momenti complicati con Francesco Totti, ai tempi ancora legato sentimentalmente all’ex letterina.

Ilary Blasi disse riguardo a Spalletti: “Per me è assurdo, non ci posso credere. In pratica l’ha cacciato da casa sua e questo è sbagliato. Non si tratta di scelte tecniche, ma di comportamenti umani. Devo dire che Spalletti è un piccolo uomo“ le parole della conduttrice che innescarono poi la reazione dell’allenatore originario di Certaldo.

Ilary Blasi e la lite con Luciano Spalletti: “Si sarà pentita”

Le parole di fuoco della conduttrice romana contro Luciano Spalletti non passarono ovviamente inosservate e lo stesso tecnico di Certaldo reagì senza mezze misure contro la conduttrice ed ex moglie di Totti, che ora sta vivendo una nuova pagina sentimentale: “Francesco per me sarà sempre un figlio, allo stesso tempo la sua ex moglie non sarà mai per me come una nuora. Quando lei mi offese gratuitamente presi ancora più consapevolezza di quanto fossi un uomo fortunato ad avere al mio fianco una compagna molto intelligente, che mai mi ha messo in imbarazzo intromettendosi con così tanta arroganza e maleducazione nel mio lavoro. Può capitare, nel corso di una vita, di essere un piccolo uomo o una piccola donna. Certamente lo è stata lei quando si è permessa di rivolgersi a me in quel modo. Cosa della quale – immagino – si sarà pentita” disse Spalletti in una intervista.

A distanza di anni i dissapori sembrano rimasti, con Ilary Blasi che non ha perso occasione per gettare acqua sul fuoco di casa Spalletti, con il tecnico reduce dall’esonero con la Nazionale.