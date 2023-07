Ilary Blasi ‘lascia’ Bastian Muller e vola in vacanza senza lui/ Foto: in viaggio con le sorelle e…

Ilary Blasi vola in vacanza senza il compagno Bastian Muller: viaggio tra donne con…

Continuano le vacanze di Ilary Blasi, questa volta, però, non insieme al suo Bastian Muller. La conduttrice romana ha pubblicato attraverso Instagram due immagini. Nella prima mostra i passaporti mentre nell’altra fa un selfie con un’amica e le due sorelle.

Ilary Blasi è tornata da poco a Roma dopo aver trascorso una vacanza in Brasile proprio con il suo compagno, l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Dopo aver trascorso pochi giorni a Roma insieme alla piccola Isabel è pronta per un’altra avventura. Insieme alla piccola sono andate all’istallazione all’Eur ispirata al romanzo “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Dopo aver visto il passaporto molti pensano che ripartirà per l’estero insieme alle sorelle, con le quali ha un rapporto molto stretto.

Ilary Blasi e la nuova polemica su Noemi Bocchi

Ricordiamo che nei giorni scorsi Ilary Blasi si è ritrovata al centro di un chiacchiericcio sollevato dai suoi fan sui social che credono che Noemi Bocchi ripeta qualsiasi scatto dell’ex moglie di Francesco Totti, suo attuale compagno. Sulla pagina Instagram ‘noemibocchifanpage’, che a tutti gli effetti sembra una pagina ironica, tanti i commenti degli utenti a riguardo. “Ilary è Ilary”, “Scusa ma Ilary è unica”, “Copi Ilary ma non ci riesci, cara mia”. “Ilary ci è andata molto mesi fa’, forse sei tu che copi”. “Mi dispiace tanto cara…..sarà che sei la seconda ,ma quella UNICA è lei!” “Ho apprezzato molto tua discrezione tuo silenzio all inizio. Ora…non esagerare col contrario….” “Veramente L ha fatto prima Ilary lei è solo una povera copia”

