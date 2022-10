Ilary Blasi lascia la tv dopo l’addio a Totti?/ La verità sul futuro della showgirl

Ilary Blasi “non sospende i suoi impegni professionali“: l’improvviso dietrofront

Ilary Blasi sta affrontando un periodo non semplice, complice la rottura con Francesco Totti e le pratiche della separazione che li porterà in Tribunale in seguito al mancato accordo. Stando alle indiscrezioni delle ultime settimane, la conduttrice Mediaset avrebbe addirittura pensato di prendersi un anno sabbatico e allontanarsi per un determinato periodo di tempo dalla scena televisiva. Non solo per riflettere sul suo futuro, ma anche per prendersi cura al meglio dei suoi affezionati figli, dopo il burrascoso addio all’ex calciatore della Roma.

Tuttavia Ilary Blasi avrebbe parecchio riflettuto e, alla fine, avrebbe deciso di non abbandonare temporaneamente il piccolo schermo. A rivelarlo è il settimanale Oggi, che svela: “Spinta e supportata dai suoi familiari e soprattutto dall’amica Silvia Toffanin, ha scelto infatti di non sospendere i suoi impegni professionali e di tornare in primavera al timone de L’Isola dei famosi“. Dunque decisivo sarebbe stato l’intervento della famiglia e della conduttrice di Verissimo, una delle sue più care amiche, che le avrebbero fatto cambiare idea.

Ilary Blasi pronta al ritorno in tv: verso la conferma a L’Isola dei Famosi

Il ritorno di Ilary Blasi potrebbe dunque essere più vicino del previsto. Al momento la conduttrice Mediaset non è ancora comparsa in tv dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, e si vociferava che la sua prima ospitata sul piccolo schermo sarebbe avvenuta a Verissimo, nel salotto della grande amica Silvia Toffanin. Ospitata che al momento non sarebbe ancora in programma. Sembra però quasi certo il suo ritorno al timone de L’Isola dei Famosi, con la nuova edizione che prenderà il via presumibilmente a partire dalla primavera.

A tal proposito, il settimanale Oggi ha anche rivelato che proprio “in queste ore sono iniziati i primi provini per definire il cast della prossima edizione“. E Ilary Blasi potrebbe essere riconfermata al timone del reality. Sarebbe per lei l’opportunità di rilanciarsi in televisione e, se le voci di un presunto trasferimento a Milano sono fondate, sarebbe anche più comodo per lei raggiungere la nuova sede lavorativa. Un nuovo capitolo della sua vita potrebbe aprirsi a breve e la conduttrice è pronta ad assaporare la tanto sognata rinascita.











