Ilary Blasi lascia Mediaset dopo L’Isola dei Famosi?/ L’indiscrezione su La Talpa

Ilary Blasi, dal calo di share de L’Isola dei Famosi ai rumor sull’addio a Mediaset

La nuova edizione de l’Isola dei Famosi sembrava essere partita alla grande; nel corso delle settimane però diversi fattori sembrano aver inciso sull’esito del reality dal punto di vista del seguito. Nonostante la conduzione magistrale di Ilary Blasi, i tanti ritiri che hanno condizionato il programma sembrano aver allentato il collante tra format e telespettatori. Come riporta Novella 2000, il settimanale Nuovo Tv avrebbe preso spunto proprio dalla riuscita non proprio perfetta della nuova edizione de L’Isola dei Famosi per portare a galla alcune indiscrezioni sul futuro del reality.

Vladimir Luxuria, "Bastian Muller? Ha una 'grossa dotazione'"/ La 'rivelazione' sul fidanzato di Ilary Blasi

Stando a quanto riportato, l’inflessione dello share e le poche settimane che dividono L’Isola dei Famosi al passaggio di testimone a Temptation Island sembrano aver generato attente valutazioni per il futuro della trasmissione. In particolare, il settimanale Nuovo Tv parla di possibili cambiamenti consistenti che potrebbero interessare anche la conduttrice, Ilary Blasi. Quest’ultima infatti, potrebbe lasciare Mediaset per altri lidi lasciando dunque un voto per nulla banale da colmare. Il portale Novella 2000 sottolinea che si tratta unicamente di rumor, ma laddove dovessero concretizzarsi sarebbe difficile trovare un sostituto all’altezza.

Ilary Blasi fuori dall'Isola dei Famosi?/ "Non ha ottenuto l'approvazione di Pier Silvio Berlusconi"

Ilary Blasi e L’Isola dei Famosi potrebbero lasciare il posto a La Talpa

Sempre nel merito del futuro de L’Isola dei Famosi per la prossima stagione televisiva, Nuovo Tv ha parlato anche della possibile sostituzione con un grande ritorno nell’ambito dei reality, La Talpa. Pare infatti che il format sia già da tempo una possibilità concreta per le reti mediaset che non è ancora riuscita a trovare tempi e spazio per prendere forma. Non è dunque da escludere che nel merito delle valutazioni per la prossima stagione televisiva, laddove Ilary Blasi dovesse realmente lasciare Mediaset, non possa esserci spazio per questo ritorno televisivo.

ILARY BLASI "BATTE" FRANCESCO TOTTI/ I Rolex della discordia restano alla showgirl

In attesa di conoscere il futuro de L’Isola dei Famosi per il prossimo anno, siamo comunque alle battute finali del reality che presto dovrà cedere il posto a Temptation Island. Nel merito delle indiscrezioni su Ilary Blasi – offerte da Nuovo Tv e riportate da Novella 2000 – è doveroso sottolineare che siamo nell’ambito di voci e rumor tutt’altro che confermati. Al netto dei risultati non proprio gratificanti del reality, non è detto che effettivamente possano concretizzarsi rivoluzioni così corpose, almeno fino a prova contraria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA