Ilary Blasi: “L’Isola dei Famosi? Ho voglia di rimettermi in pista”/ “I cambiamenti…”

Ilary Blasi e il ritorno all’Isola dei Famosi 2023

L’ultimo anno è stato ricco di cambiamenti per Ilary Blasi che, al termine della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, ha scelto di prendersi una pausa per dedicarsi a se stessa e alla propria famiglia prima di tornare ufficialmente in pista. Quelli trascorsi sono stati mesi importanti per Ilary che ha chiuso ufficialmente il matrimonio con Francesco Totti e aperto un nuovo capitolo della sua vita in cui la priorità è rappresentata dalla serenità dei figli Christian, Chanel e Isabel. Con loro ha trascorso la maggior parte del suo tempo libero concedendosi anche una vacanza lontana dall’Italia. Ora, però, Ilary è pronta a tornare in pista anche professionalmente e l’Isola dei Famosi 2023 rappresenta l’occasione giusta.

Dal 17 aprile, la conduttrice tornerà al timone del reality show e lo farà con l’amico Alvin, confermatissimo inviato dall’Honduras e con gli inviati Enrico Papi e Vladimir Lxuria e per lei sarà l’inizio di un nuovo capitolo in cui ci sono stati tanti cambiamenti. E’ quanto racconta la stessa Ilary che, in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, conferma la grande voglia di rimettersi in gioco.

Ilary Blasi torna in tv ma nessun riferimento alla vita privata

Ilary Blasi non risponde a nessuna domanda sulla fine del matrimonio con Francesco Totti e sull’inizio della relazione con Bastian Muller, ma parla di se stessa sulle pagine di Chi confermando di aver affrontato numerosi cambiamenti dopo un capitolo importante della sua vita. “Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo. È un po’ come quando uno torna dall’Isola, io lo chiamo periodo di transizione. Sono curiosa di vedere cosa succederà. L’Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro”, spiega la Blasi.

Di fronte alla domanda del giornalista che la trova leggermente “distaccata”, la Blasi risponde: “Sono timida e questo atteggiamento fa parte di me sin da quando ero piccola. Sono una che guarda il bicchiere mezzo pieno, che non pensa mai male. E poi è vero, a volte può essere anche una difesa. la butto in caciare per proteggermi. Manifesto poco le emozioni, ho pudore a farlo. Difficilmente mi arrabbio, non sono litigiosa e non vede sempre la malizia negli altri”, conclude.











