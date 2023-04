Ilary Blasi, lite con Enrico Papi all’Isola dei Famosi?/ “Lei avrebbe chiesto di…”

Isola dei Famosi 2023, “frizioni” tra Enrico Papi e Ilary Blasi: l’indiscrezione

Emerge un clamoroso retroscena sull’Isola dei Famosi 2023, che ha preso il via lo scorso lunedì sera ma che è già pronto a regalare grandissimi colpi di scena. Ci sarebbe infatti maretta tra due protagonisti del cast di questa edizione, e non si tratta affatto di due concorrenti in Honduras. Secondo quanto riportato da TvBlog, infatti, ci sarebbero stati momenti di tensione tra Ilary Blasi ed Enrico Papi nel corso della prima puntata.

“Si racconta che le frizioni fra Papi e la conduttrice del programma Ilary Blasi non siano mancate durante la prima puntata del reality show di primavera di Canale 5, con lei che pare abbia chiesto a chi di dovere di farlo “tornare in carreggiata”. Cosa che sarebbe avvenuta durante un nero pubblicitario“, si legge sul sito. Non è meglio specificato il motivo di queste presunte tensioni, che potrebbero essere scaturite dall’eccesso di interventi dell’opinionista durante la prima puntata (e anche nel corso della seconda), interventi spesso non richiesti dalla conduttrice.

Enrico Papi come Alvin? La presunta lite con Ilary Blasi e il suo futuro in tv

Dopo Alvin, ora Enrico Papi: le nuove voci vedrebbero Ilary Blasi in contrasto con il nuovo opinionista de L’Isola dei Famosi 2023, dopo le numerose voci sull’inviato e sui presunti rapporti tesi con la conduttrice. Intanto, però, emergono nuove indiscrezioni sul presente e futuro televisivo dello showman e conduttore di Scherzi a parte, e a riportarle è sempre TvBlog. Secondo il portale, infatti, Enrico Papi ha scelto di essere opinionista del reality per poi proiettarsi in un futuro televisivo che lo vedrebbe alla conduzione della nuova edizione de La pupa e il secchione.

Sarebbe questo il progetto in cantiere per il conduttore e per il suo ritorno al timone di un programma. Intanto, però, al momento il suo presente si chiama Isola dei Famosi 2023. E, oltre a doversi esporre sulle dinamiche di gioco nel reality, è anche tenuto a fronteggiare le voci di presunte tensioni con Ilary Blasi. Sarà tutto vero?











