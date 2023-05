Ilary Blasi, look nero e stivali da disco/ E Vladimir la punge all’Isola dei Famosi!

Ilary Blasi, abito nero e stivali scintillanti: il look all’Isola dei Famosi 2023

Nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2023 e nuovo look di Ilary Blasi, che fa il suo ingresso trionfale in studio accolta dagli scroscianti applausi del suo pubblico. La conduttrice ha optato per un outfit total black molto audace, che le lascia scoperte le spalle e parte della schiena. Ma è un tripudio di eleganza in studio, e anche Vladimir Luxuria di certo non passa inosservata con un lungo e coloratissimo abito. “Oggi mi sento una divinità dell’epoca greco-romana-foggiana” ha scherzato la conduttrice.

Cristian Totti e la fidanzata Melissa Monti all'Isola dei Famosi/ Sorpresa a mamma Ilary Blasi: foto

Anche Enrico Papi è rimasto affascinato da tanta eleganza e, rivolgendosi alla Blasi, ammette: “Io mi sento solo greco-romano. Però sono molto ammirato da tuo look“. Un look che, oltre al nero, ha abbinato anche un paio di stivali argentati e super luccicanti.“No niente, ho messo un punto luce, un brillantino per dare un po’ di colore“, ha confessato ironica la conduttrice.

Alvin colpito dalla Maledizione di Montezuma: cos'è?/ Diarrea del viaggiatore, Blasi: "Hai mangiato troppa…"

Vladimir Luxuria su Ilary Blasi: “Dovevi vederla in discoteca…“

Ma i primi sprazzi di puntata hanno regalato anche un inedito retroscena sul weekend appena trascorso da Ilary Blasi. Vladimir Luxuria, facendo riferimento al look super affascinante della conduttrice de L’Isola dei Famosi 2023, si è così rivolta a Enrico Papi in riferimento a lei: “Dovevi vederla in discoteca…“. La conduttrice e l’opinionista, infatti, avrebbero trascorso insieme il weekend in discoteca. “Vladi, non parlare… “Ho visto cose che voi umani non potete sapere”. E non dico nulla“, commenta ironica la Blasi, in riferimento al weekend trascorso assieme all’amica.

Chanel Totti compie gli anni: "Troppo piccola per.."/ Esplode la polemica web

Poi, la puntata prende il via con il collegamento con Alvin e i naufraghi, che dall’Honduras sono pronti ad animare questa nuova diretta del reality con le loro dinamiche di gioco.











© RIPRODUZIONE RISERVATA