Ilary Blasi, look sesta puntata Isola dei Famosi/ Total black con top swarovski

Ilary Blasi ha sorpreso ancora una volta i telespettatori de L’Isola dei Famosi 2021 con un nuovo look da togliere il fiato. Per la sesta puntata del reality show di successo di Canale 5, Lady Totti ha deciso di puntare su un look total black impreziosito da un top succinto ricoperto interamente di swarovski. Un look come sempre curato nei minimi dettagli che ha conquistato il pubblico dei social, ma anche gli opinionisti. In particolare è Iva Zanicchi che ha notato il look strafigo della padrona di casa invitandola in diretta a mostrare il top di swarovski talmente bello da accecare i telespettatori. La Zanicchi ha invitato la conduttrice ad aprire la giacca, ma la conduttrice non ha nascosto un certo imbarazzo. Ma non finisce qui, visto che Iva Zanicchi si è complimentata per gli outfit della padrona di casa invitandola a fare delle sfilate. Una richiesta a cui la Blasi ha replicato: “la sfilata non la reggo”.

FRANCESCA LODO, ISOLA DEI FAMOSI 2021/ È la nuova leader: battuto Gilles Rocca!

Ilary Blasi, outfit della sesta puntata: total black e giacca oversize

Ma torniamo all’outfit che Ilary Blasi ha scelto per la puntata di giovedì 1 aprile 2021 de L’Isola dei Famosi. Dopo aver sfoggiato abiti lunghi e particolari, questa settimana Lady Totti ha puntato su un tailleur total black con giacca oversize, un pantalone skinny con uno spacco vertiginoso. Sotto la giacca oversize, la Blasi indossava un top a fascia impreziosito da swarovski. A completare il look un paio di scarpe con tacchi altissimi e degli orecchini come sempre vistosi che la conduttrice toglie nei saluti finali della puntata. Per questa puntata i capelli sono raccolti con una coda e ha optato per un make up leggero. Che dire un look che non è passato affatto inosservato né ai telespettatori né al pubblico dei social che l’ha promossa (ancora una volta) a pieni voti. “Bellissima”, “Meravigliosa”, sono solo alcuni dei tantissimi commenti indirizzati a Lady Totti fino a quello di un utente che ha sottolineato “Ilary spiegami come fai ad essere sempre so cool”.

Isola dei famosi 2021/ Concorrenti e diretta: Francesca Lodo leader della puntata

LEGGI ANCHE:

Arianna Cirrincione: "Un figlio con Andrea Cerioli? Ci pensiamo"/ Iva: "Entusiasmo!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA