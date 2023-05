Ilary Blasi, look total black all’Isola dei Famosi/ Web stregato: “Il MetGala…”

Ilary Blasi osa in total black: il look della terza puntata

All’Isola dei Famosi 2023 Ilary Blasi sembra decisamente rinata. Messasi alle spalle gli ultimi turbolenti mesi segnati dalla separazione da Francesco Totti, la conduttrice si è rituffata a capofitto nel lavoro e ha ripreso in mano le redini del reality. Gli ascolti sembrano al momento premiarla e anche il pubblico è felice di aver ritrovato in tv la sua innata simpatia, le sue immancabili gaffes… e la sua innegabile bellezza. Già, perché in queste prime puntate la Blasi ha regalato outfit sorprendenti e mozzafiato.

Ilary Blasi, stoccata di Luxuria su Bastian Muller all'Isola: "Sarò scomoda"/ Lei si 'vendica' su Enrico Papi

Nella puntata di stasera, la terza di questa edizione, ha sorpreso tutti con un look rigorosamente total black: lunghi pantaloni con spacco anteriore, bustino e cintura, oltre alla sua inconfondibile chioma bionda.

Ilary Blasi strega il web: le reazioni al look a L’Isola dei Famosi

L’ingresso in studio di Ilary Blasi non ha lasciato indifferenti i telespettatori de L’Isola dei Famosi 2023, che si sono riversati su Twitter per commentare il suo elegante outfit. “Le entrate in studio di Ilary Blasi così iconiche come i suoi look“, il commento di un utente. E c’è anche chi ha condiviso alcune immagini del look della conduttrice, con riferimento alla cerimonia del MetGala 2023: “Il MetGala non avrà mai una Ilary“.

Ilary Blasi, compleanno romantico con Bastian Muller/ Candele e petali di rosa

Anche questa sera, insomma, il pubblico è stato rapito dalla bellezza e dagli eleganti outfit della showgirl. Dopo il look d’esordio con tanto di frangetta alla “Amanda Lear” e quello della seconda puntata con un provocante top nero in pizzo, il look di stasera scatena nuovamente l’entusiasmo del pubblico.

Le entrate in studio di Ilary Blasi così iconiche come i suoi look. #isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/9sQ4lB9BCi — diana 🎬 (@_diana87) May 2, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA