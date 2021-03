Ilary Blasi: “Mi porto a casa Jeda”/ Vera Gemma: “Io prendo Francesco Totti anche…”

Ilary Blasi e Vera Gemma hanno regalato un simpatico siparietto al pubblico di canale 5 durante il momento delle nominations nel corso della quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Prima di concedere la parola a Vera Gemma, già in nomination per non essere stata salvata durante una catena, Ilary Blasi le concede la possibilità di salutare il fidanzato Jesa. “Sappi che le mie amiche mi chiedono sempre di lui”, esordisce la conduttrice lasciando poi la possibilità ai due innamorati di salutarsi. “Mi ami?”, chiede Vera al fidanzato. “Io ti amo sempre, mi raccomando non mollare”, risponde Jeda. “Vera ti dispiace se mi porto a casa Jeda?“, chiede poi la Blasi. La risposta di Vera Gemma diverte Ilary e coinvolge Francesco Totti.

VERA GEMMA, COMPLIMENTI PER FRANCESCO TOTTI

Vera Gemma farebbe volentieri un cambio con Ilary Blasi. Di fronte alla richiesta della conduttrice dell’Isola dei Famosi 2021 di portare a casa il suo fidanzato Jeda, risponde con la stessa ironia. “Ti dispiace se mi porto a casa Francesco Totti?”, chiede Gemma. “Facciamo questo cambio? E’ un po’ più grande di Jeda”, le fa notare Ilary. “Effettivamente è un po’ troppo grande per me, ma è un grande campione e i grandi campioni non hanno età. Stiamo parlando del top”, aggiunge Vera Gemma. Parole a cui la Blasi risponde con un sorriso lasciando poi la parola a Vera per la nomination. La Gemma, così, chiude l’argomento fidanzato-marito nominando Gilles Rocca.

