Ilary Blasi: “Mia amica è qui per Matteo”/ “È il mio assistente di studio…”

Finale con “sorpresa” per la puntata de “L’Isola dei Famosi” andata in onda lunedì 30 maggio 2022 su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi. Proprio la presentatrice, a tre minuti dalla chiusura della serata, ha regalato un coup de théâtre che ha scatenato il mondo del gossip e, se ve lo state chiedendo, non c’entra nulla il suo matrimonio con Francesco Totti, nei mesi scorsi finito al centro dell’attenzione mediatica. Il rapporto tra l’ex capitano della Roma e l’ex letterina è più solido che mai e ha saputo resistere anche ai marosi dei rotocalchi, che hanno acceso i riflettori su una presunta frequentazione extraconiugale del “Pupone”, da lui prontamente smentita anche attraverso alcuni video pubblicati sui social media.

Tornando a “L’Isola dei Famosi”, dicevamo che a 180 secondi dalla chiusura della puntata di ieri e appena prima dell’ultimo stacco pubblicitario, Ilary Blasi, dialogando con uno degli opinionisti di studio, Nicola Savino, ha risposto a una sua provocazione. L’ex volto di “Quelli che il calcio…” ha domandato con ironia e sarcasmo alla bionda conduttrice cosa si sarebbe inventata per concludere la serata e Lady Totti non si è fatta certo pregare, estraendo un inedito coniglio dal suo cilindro…

ILARY BLASI: “UNA MIA AMICA È QUI PER MATTEO, L’ASSISTENTE DI STUDIO…”

Qual è stata, dunque, la replica di Ilary Blasi? Vi anticipiamo che c’entra Cupido, c’entra l’amore e c’entra soprattutto l’infatuazione subita da una sua amica, che ha perso la testa per una persona che lavora dietro le quinte del reality show di Mediaset “L’Isola dei Famosi”: si tratta di Matteo, l’assistente di studio che di tanto in tanto fa capolino in diretta per puntare le buste contenenti gli esiti del televoto da parte del pubblico a casa.

Queste sono state le dichiarazioni effettuate da Ilary Blasi a proposito di questo possibile flirt: “In studio c’è una mia amica che è venuta da Roma per Matteo, l’assistente di studio, perché io sono una donna di parola e vi farò sapere dove andranno a cena… Tutto può cambiare”.











