Ilary Blasi: “Mio figlio nemmeno mi saluta”/ Poi bacchetta Carmen Di Pietro…

La dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha permesso a Carmen Di Pietro di confrontarsi con il figlio Alessandro. La naufraga ha ammesso di essere delusa dall’atteggiamento del figlio, desideroso di conquistare sempre più autonomia e indipendenza. Alessandro, infatti, non gradisce le troppe attenzioni della madre che lo sveglia all’alba dandogli anche il bacio del buongiorno. “Ormai è un uomo”, le ha fatto notare Edoardo Tavassi, ma per Carmen è ancora presto per lasciare volare da solo Alessandro.

«Uomo lo diventerà quando lo dico io. Quando io dico una cosa lui deve dirmi subito di si, deve darmi un bacio anzi mi evita. Sta in rivolta è un cambiamento totale e io non me lo aspettavo, ma che figura mi fa fare?», ha detto la Di Pietro mentre Alessandro ha aggiunto – «Esagera in tutto. Non ce la faccio più dalla mattina alla sera».

Ilary Blasi e la rivelazione sul figlio Christian

Dallo studio di Milano dell’Isola dei Famosi 2022, Vladimir Luxuria ha provato a dare a Carmen Di Pietro qualche consiglio per affrontare nel migliore dei modi la convivenza con il figlio Alessandro e per permettergli di spiccare il volo. «Non devi pensare che il fatto che Alessandro cerchi la sua indipendenza ti vuole meno bene anzi così lo perdi. Fallo vivere», ha detto l’opinionista.

Dopo aver ascoltato le parole di Carmen e la sua paura di non avere più l’affetto del figlio Alessandro, Ilary Blasi che è mamma di Christian, Chanel e Isabel, si è lasciata andare ad una dichiarazione sul primogenito nel tentativo di dare un consiglio a Carmen. «Mio figlio Christian già è tanto che mi saluta», ha detto la Blasi riferendosi a Cristian che, ormai, ha 16 anni.

