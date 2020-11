Ilary Blasi, moglie Francesco Totti/ “Abbiamo una vita normale fatta di famiglia”

Ilary Blasi è la moglie di Francesco Totti, ma anche una delle conduttrici più amate e seguite del piccolo schermo. Proprio in questi giorni la Blasi ha avuto una bellissima notizia: la sorella Melory diventerà mamma. Una notizia che la sorella ha condiviso sui social con l’ex numero 10 della Roma che ha commentato sotto la foto scrivendo “era ora”. Intanto la Blasi la conduttrice tornerà in tv alla guida della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show che dopo un anno di stop è pronto a tornare con una nuova ed attesissima edizione. Stando alle prime indiscrezioni la nuova stagione de L’Isola dei Famosi 2021 dovrebbe partire il prossimo mese di Aprile, ma cambierà location: non sarà più in Honduras, ma nelle bellissime e suggestive Isole Canarie. Al momento è ancora top secret il cast dei concorrenti naufraghi, mentre le prime indiscrezioni parlano di una possibile partecipazione di Can Yaman nelle vesti di inviato. Sarà davvero così?

Ilary Blasi e Francesco Totti: “la vita privata è stata impegnativa”

A parte tutto Ilary Blasi vive un momento di grande serenità con la sua famiglia e con il marito Francesco Totti. “Mi vergogno quasi a esprimere altri sogni, ma non nascondo che superato un obiettivo me ne prefiggo subito un altro. Se no che noia sarebbe la vita! Mi piace spingermi sempre oltre e avere nuove mete perché ho fame, non mi sento arrivata. Mi sento a metà percorso. Ma non è necessariamente solo di tv che parlo” – ha raccontato la Blasi durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Una lunga chiacchierata che ha visto la Blasi confessare anche un retroscena inedito: “da un po’ il cinema mi incuriosisce, prima non ci pensavo proprio, ma non mi chiama nessuno!”. Infine la Blasi ha parlato anche del sua storia d’amore con Francesco Totti: “la vita privata è stata impegnativa: eravamo giovani e ogni Velina e ogni Letterina si metteva col calciatore. Era un binomio scontato, erano storie che poi magari duravano poco. Anche per questo motivo venivano additate spesso terze persone fra noi. Se non fossimo stati saldi, saremmo impazziti… evidentemente era più forte il nostro mondo “interno”, visto che siamo ancora qui… È subentrata la protezione verso ciò in cui credevamo, spontaneamente, inconsciamente. Abbiamo sempre avuto una vita normale con i nostri amici, la nostra famiglia”.



