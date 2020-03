Ilary Blasi, moglie Francesco Totti/ La reazione dopo il rinvio de L’Isola dei Famosi

Ilary Blasi sembra aver accolto con forza la decisione di Mediaset di rinviare a data da destinarsi l’Isola dei Famosi. Dopo aver condotto per diversi anni la versione vip del Grande Fratello, ora in mano ad Alfonso Signorini, la presentatrice infatti era stata scelta come guida dello show estivo. Purtroppo i giochi sono rimandati e non solo per lo spazio maggiore riservato alla Casa e ai suoi abitanti. “Guarda sempre oltre“, scrive però Blasi su Instagram, forse proprio riferendosi all’occasione televisiva sfumata. A fine febbraio poi si trovava a Madonna Di Campiglio, in Trentino Alto Adige per qualche giorno di vacanza immersa nella neve. Nei giorni successivi dovrebbe essere rientrata a Roma, come possiamo intuire da una Storia pubblicata nei giorni scorsi. Una breve clip in cui ha mostrato tantissime buste della spesa stipate in auto e contenenti qualsiasi tipo di genere alimentare destinato alla sua famiglia, proprio in previsione della reclusione forzata. Da quel momento in poi però non sappiamo più come stiano procedendo le giornate della conduttrice, visto che il suo ultimo post risale allo scorso 10 marzo, il giorno del compleanno della figlia Isabel. “E poi quattro anni fa arrivi tu… tanti auguri piccola di casa e rimani sempre così curiosa della vita”, scrive la mamma. Clicca qui per guardare le foto di Ilary Blasi e leggere il post.

Ilary Blasi, tanti giochi e risate

Tanti giochi e risate per Ilary Blasi e la sua famiglia: lo possiamo intuire da una delle ultime dirette fatte dal marito Francesco Totti su Instagram, in collegamento con Bobo Vieri. In questi giorni di isolamento forzato, a quanto pare Ilary ha scelto di dedicarsi al ruolo di mamma e regina della casa, come possiamo intuire dal breve frame in cui è apparsa nella diretta. La vediamo infatti seduta per terra, impegnata a giocare con la piccola Isabel, che di contro è più interessata a guardare fuori dalla finestra. Una cameretta con le tendine viola, con tanti vestiti e giocattoli per passare il tempo con mamma e papà. In occasione del compleanno della bambina, i due genitori poi hanno scelto di organizzarle una piccola festicciola con tanto di festoni e torta con fragole e panna. I fan della coppia però si sono concentrati più che altro su un altro dettaglio della bambina, ovvero i suoi capelli lunghi e lisci, proprio come quelli della mamma. Oggi, sabato 21 marzo 2020, Verissimo manderà in onda in replica l’intervista di Francesco Totti e sarà possibile riascoltare le parole pronunciate dall’ex Capitano lo scorso settembre. “L’ho vista in tv per la prima volta quando faceva la letterina”, ha rivelato, “e appena la vidi dissi al mio amico ‘Quella sarà mia moglie’ e così è stato”. Clicca qui per rivedere il video di Francesco Totti.

