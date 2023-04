Ilary Blasi, momento magico tra Isola dei Famosi e Bastian Muller/ La cena romantica

Ilary Blasi, tra certezze professionali e novità sentimentali: serata a lume di candela con Bastian Muller

Voltare pagina può essere spesso difficile, un percorso tortuoso e colmo di ostacoli proibitivi. Un’arma in più possono essere nuovi e sfavillanti impegni professionali, così come nuove opportunità dal punto di vista sentimentale. Questo e molto altro sarà stato d’aiuto ad Ilary Blasi che a dispetto della sofferta separazione da Francesco Totti sembra vivere un momento magico sotto diversi punti di vista. Le porte del suo cuore hanno accolto Bastian Muller e nel corso degli ultimi mesi si sono susseguite diverse uscite pubbliche che testimoniano la bellezza di un amore giovane ma già forte.

L’ultima serata romantica tra Ilary Blasi e Bastian Muller è stata documentata dal settimanale Chi; un insieme di foto che raccontano quanto la conduttrice de L’Isola dei Famosi sia in un periodo di netta ripresa sotto ogni punto di vista. La ripresa del reality ambientato in Honduras ha tra l’altro impreziosito l’ultimo periodo di Ilary Blasi, sicuramente soddisfatta di queste prime due settimane nuovamente alla conduzione de L’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi e Bastian Muller, sorrisi d’amore dopo la prima “vittoria” legale

Tornando alle novità di carattere sentimentale, il settimanale Chi ha raccontato una delle ultime uscite pubbliche di Ilary Blasi e Bastian Muller, condita da momenti di tenerezza e sorrisi smaglianti simbolo del periodo positivo. La conduttrice, reduce dal primo esito positivo della battaglia legale per la separazione da Francesco Totti, sembra quasi festeggiare a lume di candela con il suo nuovo amore. Gli scatti del settimanale mostrano la cena romantica, così come la tenerezza reciproca con tanto di sorrisi naturali e luminosi.

In parallelo, continua il chiacchiericcio su retroscena e novità nel merito della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti; il tutto sembra quasi passare in secondo piano con la conduttrice che non sembra aver intenzione di rilasciare interviste in merito. La linea sembra chiara: saranno i fatti a smentire tutte le indiscrezioni e i rumors che si accavallano ancora oggi. Nel frattempo, in compagnia del suo Bastian Muller e con la ripresa de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi non sembra per nulla accusare il colpo e non sono mancate le velate frecciatine nel corso delle prime dirette del programma.











