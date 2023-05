Ilary Blasi nella bufera per l’intervista a Cristina Scuccia/ Il web: “Forzata! Vogliono il coming out”

L’intervista di Ilary Blasi a Cristina Scuccia durante l’Isola dei Famosi 2023

Durante la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2023 animata dall’arrivo di Asia Argento, Ilary Blasi ha provato a conoscere meglio Cristina Scuccia rivolgendole domande sulla sua vita sentimentale con l’aiuto di Vladimir Luxuria. Ilary ha così mostrato una clip in cui Paolo Noise e Marco Mazzoli le chiedono se abbia mai pensato ad avere, in futuro, un fidanzato. “Quella di stare con una persona è una prospettiva nella quale non mi sono mai messa. Per me è tutto nuovo”, è stata la risposta dell’ex suora. Incuriosita, la Blasi le ha così chiesto quali caratteristiche dovrebbe avere una persona per conquistarla.

“Non deve avere delle caratteristiche precise. Sull’Isola non c’è nessuno che potrebbe piacermi. Qui sull’Isola tutti i vuoi si amplificano. Le mancanze affettive, quella della famiglia. È come se stessi ancora meditando sulla mia vita. Ci penso all’amore perché ci credo. Credo all’amore libero”, è stata la risposta di Cristina mentre Luxuria ha chiuso così – “Tutto può succedere Cristina, vero?”.

Polemiche sul web per l’intervista a Cristina Scuccia

Le domande e il tono utilizzato da Ilary Blasi nell’intervistare Cristina Scuccia non sono piaciuti al popolo del web che si è scagliato contro la spasmodica ricerca di scoprire qualche dettaglio in più sulla vita sentimentale dell’ex suora. Come riporta Leggo, sono tanti gli utenti che hanno criticato tale scelta autoriale. Secondo diversi utenti, le domande fatte dalla Blasi e dalla Luxuria avrebbero avuto un obiettivo: far confessare a Suor Cristina una verità ancora sconosciuta sulla sua sfera sentimentale.

Il web, tuttavia, salva Enrico Papi, l’unico ad averle lanciato un salvagente: “Non prestare il fianco a tutte queste provocazioni, anche a quelle di Vladimir. Devi stare molto attenta a come parli. Sei molto fragile e lì ci sono dei volponi, anche qua in studio. Fai attenzione”.

L'induzione al coming out in prima serata è più trash di tanti triangoli amorosi del Grande Fratello. Provo squallore. #isola — Ivan Buratti (@ivanburatti) May 2, 2023













