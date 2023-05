Ilary Blasi nella bufera per lo svenimento in diretta di Corinne Clery/ Web insorge…

Ilary Blasi scatena la polemica durante l’Isola dei Famosi 2023

Ilary Blasi nel mirino del popolo del web che non ha gradito la sua reazione allo svenimento in diretta di Corinne Clery. Tutto è accaduto quando, durante la quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2023, i naufraghi sono stati chiamati ad affrontare le proprie paure per vincere la prova ricompensa infilando una mano nella fessura di uno scatola contenente qualcosa di misterioso. Corinne Clery che ha ammesso di avere una fobia per i serpente, ha deciso di fare comunque la prova pur temendo la presenza di un rettile. Di fronte al tremore dell’attrice, Alvin ha fermato il gioco mentre Corinne faceva i conti con un attacco di panico.

Ilary, dallo studio, ha provato a rassicurarle spiegandole che non avrebbe trovato un serpente all’interno della scatola. Mentre Ilary parlava, Corinna ha perso i sensi avendo un malore in diretta. E’ stata proprio la reazione della Blasi di fronte allo svenimento della Clery a scatenare il web che ha puntato il dito contro la conduttrice.

Ilary Blasi: ecco perché il web è contro di lei

Di fronte al malore di Corinne Clery, forse non redendosi conto della reale situazione, Ilary Blasi è rimasta impassibile mostrandosi, a detta del popolo del web, troppo fredda nei confronti della naufraga. Tanti i commenti degli utenti su Twitter contro l’atteggiamento della Blasi da cui avrebbero voluto più empatia nei confronti di Corinne Clery.

“Ilary di una insensibilità unica dinanzi un malore di una Signora”, scrive un utente. “Ilary parla a Corinne mentre è svenuta. Non so come si faccia a tollerare questa conduzione. Meno male che ci sono i due opinionisti, e Alvin che è un esempio di educazione e umanità e non fa battute stupide: le deve subire, purtroppo. Che risate, Ilary. Beata te”, aggiunge un altro.

