Ilary Blasi “nomination a tre, un threesome”/ Tutte le gaffes all’Isola dei Famosi!

Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi “regina” di gaffes: cos’è successo in puntata

Anche in questa seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi è stata grande protagonista in studio con la sua simpatia e, ovviamente, con le sue immancabili gaffe. Già nella puntata d’esordio, lunedì scorso, la conduttrice è incappata in uno scivolone “hot” che ha avuto una eco mediatica non indifferente. E anche nella diretta di questa sera non si è affatto risparmiata, regalando momenti imperdibili ai telespettatori che hanno commentato numerosi sui social.

Una gaffe, a sfondo “hot”, è arrivata in particolare al termine delle nomination. Di fronte al quadro riassuntivo, che vede Nathaly Caldonazzo e Alessandro con Simone i più nominati dal gruppo, la conduttrice annuncia che questa sera ci saranno tre nominati: il terzo verrà infatti scelto dal leader della settimana. E, nello spiegare tale situazione di gioco, utilizza un termine che riguarda prevalentemente la sfera sessuale: “Quindi è una nomination a tre questa settimana, un threesome“.

Ilary Blasi a Fiore Argento: “Ti senti stimolata?“. E non solo…

Ma non solo: Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2023 ha anche regalato un momento di risate ed intrattenimento sul finire di puntata. Fiore Argento è infatti la terza nominata di serata, scelta dal leader Andrea Lo Cicero, che fa il suo nome non per cattiveria ma per stimolarla a dare qualcosa in più in questo reality. A quel punto la conduttrice interviene e, con grande ironia, chiede alla naufraga: “Fiore, ti senti stimolata?“. La domanda ha inevitabilmente scatenato le risate in studio.

Ma sono tanti i scivoloni di questa sera, riportati anche da Biccy con un post su Instagram. Come la domanda rivolta a Enrico Papi: “Che numero porta di scarpe tu moglie? Tiè portale a casa le mie, un mal di piedi m’hanno fatto venì“. Ma anche la gaffe sulla spiaggia in cui sbarcano i concorrenti eliminati, che in quest’edizione ha cambiato nome: “Quest’anno l’ultima spiaggia l’abbiamo chiamata Isola di Sant’Elena come quella di Napoleone perché abbiamo gli autori scienziati“. Sino al siparietto con Alessandro Cecchi Paone: “Alessandro ti avevo lasciato Cecchi Power e ti ritrovo Cecchi Cafone“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biccy.it (@biccy.it)













