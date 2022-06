Ilary Blasi “non ho mai fatto i massaggi con la banana”/ Show alla prova di Carmen di Pietro

A L’Isola dei Famosi è tempo di prova ricompensa per Carmen di Pietro: la naufraga deve riconoscere il massaggio di Luca tra tre naufraghi. Prima però Ilary Blasi dallo studio domanda ad Alvin a cosa possa servire la buccia di banana.”Buccia di banana a cosa serve?” domanda la conduttrice con l’inviato in Honduras che replica: “bisogna fare ai ragazzi, ma dopo lo capirai”. La Blasi allora precisa: “non ho mai fatto i massaggi con la banana” ed Alvin allora le toglie ogni dubbio “guanto per lo scrub”.

Carmen Russo bendata viene massaggiata dai naufraghi e deve indovinare tra tutti i massaggiatori chi è Luca. In caso di vittoria: Carmen e Luca vinceranno una ricompensa di Mikado.

Il massaggio a Carmen di Pietro: prova ricompensa a L’Isola dei Famosi

Il primo massaggiatore per la prova ricompensa di Carmen Di Pietro è Nicolas Vaporidis che dimostra una buona capacità come massaggiatore. Poi è la volta di Luca Daffré che ha scelto l’olio per il massaggio a Carmen. “Pare meglio” – commenta la naufraga. L’ultimo massaggiatore è Edoardo Tavassi che procede con lo scrub con caffè e banana. “Come è Carmen?” – domanda Ilary Blasi con la naufraga che è entusiasta dal massaggio. E’ il momento del verdetto di Carmen che indovina: “a me pareva il secondo Luca”.

La naufraga ha indovinato con Vladimir “non solo Luca ti ha già massaggiato, ma te le ricordi bene quelle mani”. Per Carmen e Luca una dolce ricompensa con tanto di Mikado. Dallo studio il figlio Alessandro dissente, ma non è altro che un gioco creato ad hoc per la naufraga.

