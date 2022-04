“Ilary Blasi non sa condurre l’Isola dei Famosi”/ “Fa rimpiangere Simona”, l’attacco di un ex concorrente…

L’isola dei famosi 2022, piovono critiche su Ilary Blasi: parla Arianna David

L’isola dei famosi 2022 prosegue alla sua sedicesima edizione in corso con non poche polemiche. L’ultima piuttosto accesa è quella a cui ha dato vita il naufrago uscente dal gioco dell’Honduras, Jeremias Rodriguez, che, tra le Instagram stories, al rientro in Italia, ha rilasciato diverse dichiarazioni aspre che farebbero pensare a degli attacchi a distanza lanciati al gioco di Canale 5. Ma non è tutto. Perché, intanto, anche sul conto della conduttrice del reality, Ilary Blasi, piovono critiche. Si tratta di un intervento al vetriolo rilasciato da Arianna David tra le pagine del rotocalco di cronaca rosa, Nuovo magazine. Al settimanale diretto da Riccardo Signoretti. l’ex Miss Italia nonché ex naufraga de L’isola dei famosi nelle edizioni 2005 e 2012, ha riportato delle dichiarazioni critiche forti sul conto della consorte di Francesco Totti, lasciando intendere di non apprezzare nel ruolo di timoniera, Lady Ilary.

Ma la critica mossa a mezzo stampa dalla opinionista fissa a Mattino 5 – format condotto da Federica Panicucci- non solo fa eco all’opinione generale di molti telespettatori – che si dichiarano nostalgici della conduzione di Simona Ventura e Alessia Marcuzzi al timone del reality honduregno- ma più in generale mirerebbe a più punti deboli della produzione Mediaset del gioco, come il cast dei concorrenti naufraghi.

Arianna David critica su L’isola dei famosi 2022: l’intervista al vetriolo

Nel dettaglio, Arianna David testualmente rilascia su L’isola dei famosi 2022, nell’intervento, quanto segue: “Il programma è cambiato in peggio. Certi naufraghi sono sconosciuti. Poi ci sono troppe prove ricompensa, ormai sembra di essere a Giochi senza frontiere. Simona Ventura sapeva far emergere le storie dei concorrenti, cosa che oggi non accade più. Mi spiace per Ilary, ma questo non è il suo campo. È troppo blanda!”. A detta dell’ex naufraga intervistata, inoltre, il cast de L’isola dei famosi 2022 non vanta la partecipazione di “very important people”, nel cast dei naufraghi, anche per via dei cachet non proprio stellari che il reality offrirebbe negli ultimi anni rispetto al passato: “Penso che oggi i concorrenti possano al massimo regalarsi una vacanza a Coccia di Morto”, dichiara tra il serio e il faceto, lei che con il cachet percepito per la partecipazione a L’isola dei famosi è riuscita ad acquistare casa. Non solo il loro essere sconosciuti, ma anche l’arroganza farebbe di alcuni naufraghi de L’isola dei famosi 2022 dei personaggi non proprio amati dal pubblico tv, tra cui Jeremias Rodriguez, Roger Balduino e Jovana Djordevic. Promossi dall’ex naufraga, invece, i naufraghi Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, Lory Del Santo.

