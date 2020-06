ILARY BLASI/ “Non so se continuerò a lavorare in tv” (Verissimo)

Pubblicità

Ilary Blasi torna in televisione. Lo fa con un videomessaggio a Verissimo – le storie, il programma di Canale 5 in onda ogni sabato a partire dalla 16. La sua ultima intervista televisiva risale al dicembre 2019, quando ha accettato l’invito da parte del suo ex collega Fabio Fazio a Che tempo che fa. In quell’occasione, Ilary ha parlato a lungo della sua carriera in rapporto a quella del marito Francesco Totti, che a detta degli appassionati di calcio rappresenta una vera e propria ‘leggenda’ del mondo dello sport (e non solo). “È umiliante stare con uno come Totti!”, ha dichiarato la Blasi ridendo, per poi svelare un aneddoto: “Ho ricevuto una chiamata poco fa: ‘Ilary! So’ Mattia, Ilary! Salutame Francesco!’. Io ricevo telefonate così! Non vieni calcolata, sei inesistente… È umiliante. C’è anche di peggio. Ma ormai me ne sono fatta una ragione”.

Ilary Blasi si racconta

L’ospitata di Ilary Blasi a Che tempo che fa ha rappresentato molto sia per lei che per Fabio Fazio. Agli inizi della trasmissione, infatti, era lei a ricoprire il ruolo che oggi spetta alla svedese Filippa Lagerbäck. Nello studio dove un tempo lavorava, la Blasi ha rivelato qualche dettaglio circa la sua vita al fianco di un gigante del calcio come Francesco Totti, che l’ha voluta con lui il giorno del suo addio definitivo alla maglia giallorossa. “Cosa facciamo ora che Totti ha lasciato la Roma? Abbiamo un gruppo di amici storici, facciamo cene, giochi in scatola, cose semplici (…) È stato un giorno pazzesco. Non volevo partecipare, era il suo momento. Poi, lui mi ha detto ‘No, vieni anche tu’. Piangevano tutti, non sapevamo a cosa stessimo andando incontro”.

Ilary Blasi, le critiche e il suo addio alle Iene

A proposito di amici, Ilary Blasi e Francesco Totti si sono fatti fotografare di recente in compagnia di un folto gruppo di persone tra cui figurava anche l’ex calciatore francese Vincent Candela. Lo scatto ha subito destato le critiche dell’opinione pubblica, che li ha accusati di essere eccessivamente leggeri e addirittura noncuranti rispetto alle nuove regole in materia di distanziamento sociale. Dall’altra parte, invece, i fan si sono schierati con lei, fan che – tra parentesi – non vedono l’ora di rivederla al timone di un programma tutto suo. Lei è apertissima a nuove prospettive: “Mi piace l’idea di mettermi in gioco. Certo non potrò farlo per sempre, così come non so se continuerò a fare questo lavoro”. A questo proposito, non rimpiange di avere detto addio alle Iene: sentiva infatti che era arrivato il momento di orientarsi verso qualcosa di nuovo, e così ha preferito lasciare. Che cosa farà in futuro, ancora non lo sa. L’unica certezza è la seguente: “Il marito non lo cambio ma tutto il resto sì”.



