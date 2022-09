Ilary Blasi, nuova convivenza con Totti?/ Lei smentisce con una foto in hotel: la stoccata al gossip!

Ilary Blasi tornata sotto lo stesso tetto dell’ex marito Francesco Totti? La sua risposta al gossip

Se Francesco Totti preferisce tenersi lontano, per quanto possibile, dal gossip, evitando di mostrarsi su social e rilasciare dichiarazioni, Ilary Blasi non disdegna postare suoi scatti su Instagram, alcuni anche con obiettivi ben precisi. È il caso degli scatti che la conduttrice di Mediaset ha pubblicato alcune ore fa all’interno di un hotel di lusso. Dopo alcuni selfie in una stanza, Ilary ha deciso di ‘geolocalizzarsi’, svelando apertamente di essere in un lussuoso hotel di Roma: l’hotel De Russie.

La foto del giardino lussureggiante che costeggia la struttura è ciò che Ilary Blasi ha mostrato in una story su Instagram, elemento che è bastato per smentire le voci secondo le quali la conduttrice era tornata sotto lo stesso tetto con l’ex marito Francesco Totti.

Ilary Blasi soggiorna in un hotel a Roma

Secondo un’indiscrezione riportata ieri dal Corriere della Sera, Ilary e Totti sarebbero tornati a vivere insieme nella mega villa all’Eur che conta circa 25 stanze, il tutto per prepararsi al divorzio. Secondo la fonte la decisione sarebbe arrivata per una questione di comodità e non di certo per un riavvicinamento tra i due ex. La foto pubblicata da Ilary nell’hotel che dicevamo sembra però essere la sua chiara e pungente risposta a questa indiscrezione. La conduttrice, con tanto di geolocalizzazione, sembra abbia voluto smentire di essere tornata sotto lo stesso tetto dell’ex marito. Anzi, al momento pare abbia deciso di soggiornare a Roma, non lontano da lì, ma in un hotel di lusso, dove si prepara a tutto l’iter della separazione che la terrà impegnata nelle prossime settimane.

