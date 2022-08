Ilary Blasi parte per la Croazia, chi c’è con lei?/ Gli scatti sui social…

Ilary Blasi sceglie la Croazia come meta della nuova vacanza. Con lei la figlia Isabel e…

Ilary Blasi di nuovo in viaggio. La popolare conduttrice ha deciso di partire con la figlia Isabel e dalle prime foto che si intravedono sui social sembra che la meta sia stata la Croazia. Francesco Totti è invece rimasto a Sabaudia. Ilary Blasi in questi mesi dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti ha scelto di tenersi lontano dai riflettori e dal gossip. Prima si è concessa una vacanza in Africa insieme ai suoi figli, poi al mare a Sabaudia e poi sulle Dolomiti in montagna. Ilary ha trascorso il Ferragosto al paese di famiglia Frontone nelle Marche.

Ora Ilary ha voluto concedersi un altro momento di svago. In alcune foto su Instagram si vede la figlia Isabel mentre gioca con altre bambine. La madre la immortala mentre si mantiene in equilibrio da sola. In uno scatto successivo, Ilary si mostra di spalle e a mezzo busto e indossa un costume da bagno viola con un copricostume di pizzo. Per lei è stata la prima estate trascorsa in solitaria dopo la rottura da Francesco Totti che sta proseguendo le sue vacanze nella località marittima di Sabaudia. Si mormora che anche Noemi Bocchi abbia scelto Sabaudia come meta delle vacanze per stare accanto al Pupone. Totti e Noemi si starebbero continuando a vedere in gran segreto e si dice che Totti abbia imposto anche un bodyguard a Noemi per tutelarla.

Ilary Blasi e Francesco Totti, la figlia Chanel interviene sulla rottura

I figli di Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati durante le vacanze estive. Prima Ilary è partita per l’Africa assieme ai tre figli, poi a Sabaudia fino a quanto Totti le ha dato il cambio. A quel punto i figli hanno trascorso dei momenti assieme al padre. Ora Ilary è volata in Croazia con Isabel mentre Chanel e Christian sono rimasti con il padre.

Proprio nei giorni scorsi, Chanel è intervenuta su Tik Tok per prendere una posizione sulla separazione tra i genitori. La figlia dell’ex capitano della Roma era in discoteca da dove ha condiviso un video con in sottofondo una canzone e la didascalia: “Non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone”. Le parole sono state viste come un riferimento alla situazione che la ragazza sta vivendo dopo che il gossip ha colpito i suoi genitori in questi mesi. Chanel si trova a Sabaudia assieme al padre che sta continuando a frequentare di nascosto Noemi Bocchi.

