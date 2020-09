Ilary Blasi, paura per topo in casa/ Totti sbotta “Fallo trovare dalla gatta Paola”

Paura per Ilary Blasi per un topo in casa. A raccontare l’accaduto è stata la conduttrice che, su Instagram, ha pubblicato il video con la relativa reazione del marito Francesco Totti scatenando l’ilarità dei fans che sognano una sit-com della coppia che, sui social, regala momenti divertenti della loro vita quotidiana. Tutto è accaduto nella villa di Roma dove vivevono Ilary e Totti con i figli Cristian, Chanel e Isabel. La gatta Paola che fa ormai parte della famiglia si è imbattuta in un topolino. La Blasi ha assistito alla scena da dietro un vetro riprendendo il tutto per poi pubblicare il filmato sui social. Tutto normalle se non fosse che, ad un certo punto, Paola ha provato a portare in casa il topolino scatenando la paura della conduttrice e dei figli. “Chiudete, chiudete! Corri!” si sente gridare nel video. A divertire gli utenti, tuttavia, è stata anchel la reazione di Francesco Totti svelata dalla Blasi.

ILARY BLASI, FUGA PER IL TOPO E LA REAZIONE DI FRANCESCO TOTTI

Dopo aver osservato sereni e tranquilli la gatta Paola giocare con un topolino, restando dietro le vetrate, Ilary Blasi e i figli reagiscono diversamente quando il topolino varca la porta di casa. “Ma perché l’avete fatto entrare” chiede qualcuno mentre la conduttrice cerca di mantenere la calma per capire cosa fare. Tutto, poi, si è risolto e sia per la famiglia Totti che per il topolino. “Il topolino è vivo! Paola ci ha solo giocato un po’”, ha poi scritto la Blasi su Instagram dove ha anche condiviso lo screenshot dello scambio di messaggi con Totti su whatsapp. “Faglielo trovare ca**o… ma Paola non lo sente?” chiede alla moglie dopo aver visto il filmato dell’accaduto. Le vicende di casa Totti, così, continuano a divertire sempre di più gli utenti dei social.



