Ilary Blasi, pioggia di critiche “Ti stai plastificando”/ Una foto scatena il web…

Ilary Blasi sta trascorrendo delle tranquille vacanze in famiglia. La conduttrice è lontana dalla TV ormai da un po’ ma la prossima stagione televisiva la vedrà tornare sul piccolo schermo. Intanto si gode la famiglia e pubblica qualche scatto su Instagram, tra scenari marini e foto in cui si mostra in tutta la sua bellezza. Proprio una di queste ha però scatenato un po’ di critiche. L’ultima foto postata dalla Blasi ha infatti attirato un bel po’ di commenti negativi; il motivo? In molti hanno trovato la conduttrice troppo “ritoccata” e “rifatta”. Nello scatto in questione vediamo un primo piano della Basi con occhiali da sole rossi, orecchia e polsi ornati da vari gioielli e una particolare maglia a rete verde.

Ilary Blasi nel mirino delle critiche: “Basta punturine!”

Ad attirare l’attenzione del popolo del web è però il volto di Ilary Blasi, che qualcuno ha addirittura trovato “trasformato”. E, infatti, le critiche per la conduttrice sono arrivate a decine. Eccone alcune delle più dure: “Ti sta sfuggendo di mano il botox!”, “Tra un po sei irriconoscibile se continui a ritoccarti… Eri tanto bella prima”, “Ti stai rovinando con tutto sto botulino! Bastaaaa sei bella lo stesso!”. E ancora tra i commenti allo scatto si legge: “Ilary basta ritoccarti eri molto più bella prima”, qualcuno addirittura le dice “Sembri Marilyn Manson”, e ancora “Ti stai plastificando”. C’è chi infine le chiede di non ricorrere ulteriormente alla chirurgia estetica: “Basta con ‘sta chirurgia plastica…e punturine”. Da parte della conduttrice non è però arrivata alcuna replica.

Visualizza questo post su Instagram Non perdere mai di vista l’obiettivo Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 25 Lug 2020 alle ore 2:18 PDT





