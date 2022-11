Ilary Blasi posa sexy a New York/ Sfida il freddo della città

Ilary Blasi e lo shooting a New York con solo una canottiera

Ilary Blasi sta vivendo un periodo di grande tensioni per la separazione dall’ex marito Francesco Totti. Oltre a una continua attenzioni mediatica, la conduttrice deve affrontare anche che il calciatore abbia una relazione stabile con la sua amante Noemi Bocchi.

Per staccare la spina da tutto questo, Ilary Blasi ha deciso di partire per New York insieme a sua sorella e alcuni amici. La bella conduttrice ha pubblicato uno shooting molto particolare con indosso una canottiera, un pantalone e un cappello. L’ex letterina era vestita molto leggera, considerando che nella Grande Mela le temperature si aggirano attorno ai – 3 gradi in questo periodo. Dunque, Ilary Blasi sembra sfidare il gelo per regalare foto che scaldino il web con pose sensuali e mettendo in mostra il suo fisico scolpito.

Alex Nuccetelli ha svelato nuovi retroscena sulla storia di Ilary Blasi e Francesco Totti negli ultimi anni. In un’intervista a Turchesando a Radio Cusano, il Pr romano grande amico del calciatore ha svelato: “Che Ilary non provasse più amore era abbastanza evidente. Un esempio: nei primi mesi Francesco mi diceva che tornava da Milano e diceva sempre di avere mal di testa. Non so come siano riusciti a proseguire altri 20 anni”.

E ancora: “Se tu rientri a casa e tua moglie ha sempre un diavolo per capello, per anni, considero lecito pensare di rifarsi una vita da un’altra parte. Poi ognuno procede per la propria vita e lo fa per il bene dei figli. Nel primo momento di debolezza mai visto dal proprio marito bisogna stargli accanto”. Dunque, secondo Alex Nuccetelli la responsabilità della crisi tra la coppia sarebbe stata di Ilary Blasi e del fatto che non fosse più innamorata del Pupone.

