Ilary Blasi, prima vacanza da single a Sabaudia/ Il bikini preoccupa “Troppo magra”

Ilary Blasi brinda a Sabaudia, durante un aperitivo, per le sue prime vacanze da single…

Un brindisi a chi le vuole male… Così si potrebbero riassumere le ultime ore passate dalla bella Ilary Blasi. La conduttrice televisiva, regina della Mediaset, si sta mostrando in queste ultime ore, più tranquilla e serena che mai, nelle sue prime vacanze da single a Sabaudia. Dopo 17 anni insieme infatti questa è la prima volta che Ilary si gode, senza il “capitano” Francesco Totti, le vacanza nella villa di famiglia sul litorale pontino.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, i due convivono già?/ Un'indiscrezione alimenta il gossip...

In realtà sola Ilary non è, come si mostra nelle foto pubblicate nelle storie di questa domenica sera infatti, Ilary sembrerebbe essere decisamente felice e spensierata, intenta a fare un aperitivo chic, in compagnia. L’unico a mancare sembrerebbe quindi essere, l’ormai ex Francesco Totti che, a differenza di Ilary, sembra essersi preso una vera pausa social, mostrandosi solo per postare annunci pubblicitari. Che fine ha fatto il Capitano? Probabilmente si sta consolando tra le braccia della nuova fiamma, Noemi Bocchi, magari nella “loro” casa visto che i due, secondo una nuova indiscrezione, conviverebbero già.

"Francesco Totti furioso, voleva salvare matrimonio ma lei.."/ Gli amici si schierano con lui

Ilary Blasi si mostra a Sabaudia in un bellissimo bikini rosso: la reazione del web: “Stai dimagrendo troppo…”

In questi primi giorni di vacanza da single Ilary Blasi sembra aver totalmente rivitalizzato il suo profilo Instagram, se il “pupone”, Francesco Totti, sembra essere scomparso, lei invece ha deciso di condividere molte parti della giornata con i follower. La bella conduttrice dallo stile inconfondibile si è mostrata chic anche nella sua versione da mare. A Sabaudia ha indossato un lungo e meraviglioso compri-costume aperto, nero, con una bellissima fantasia esotica. Rosso invece il costume costituito da una fascia, un bikini e, per rendere tutto più particolare, l’aggiunta di un laccio-fiocco in vita. Nonostante lo stile sia sempre delizioso però il web non ha reagito bene alle foto…

Ilary Blasi, ex moglie Francesco Totti: perchè si sono lasciati?/ La fine di una favola moderna

In particolare in molti sembrano essere preoccupati per la sua salute, Ilary sembrerebbe infatti essere di una “eccessiva magrezza” causata forse dalla separazione con Totti. Tra chi la definisce magra in modo “preoccupante”, chi le da consigli e accortezze, chi si mostra preoccupato per la sua salute, c’è anche chi la difende e sostiene a spada tratta: “Ma la volete finire di scrivere cavolate – si legge – È palese che questa donna sta portando tutti i segni di grande sofferenza!!! E voi? Anoressica, pelle ossa…. Ma non seguitela se non vi piace!!! Forza Ilary!!!! Combatti per te in primissima”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi Fanpage (@ilary_blasi_fanpage)













© RIPRODUZIONE RISERVATA