Ilary Blasi, primo capodanno senza Francesco Totti/ Lui ai Caraibi con Noemi, lei a Bangkok con…

Ilary Blasi saluta il 2022 dalla Thailandia: con lei anche il suo nuovo fidanzato

Ilary Blasi volta pagina dopo la lunga e celebre storia d’amore con Francesco Totti. La conduttrice ha concluso il 2022 regalandosi un viaggio all’insegna del relax in Thailandia, precisamente a Bangkok, a quanto pare in dolce compagnia. Con lei sarebbe partito anche Bastian Muller, l’imprenditore tedesco con il quale avrebbe iniziato una nuova relazione dopo il divorzio.

Dopo 17 anni di matrimonio, Ilary Blasi trascorre il primo capodanno senza l’ex capitano giallorosso, ostentando spensieratezza e la meraviglia del luogo prescelto. Tra zone relax e strutture eleganti, la presentatrice 41enne ha atteso l’arrivo del 2023 a Bangkok, come da lei stesso raccontato attraverso diversi post e storie su Instagram. Nonostante non sia chiaro nelle foto postate, pare che con Ilary Blasi vi fosse anche la nuova fiamma, Sebastian Muller. Evitando gli occhi indiscreti del gossip, l’uomo avrebbe raggiunto la compagna per festeggiare insieme il nuovo anno.

Ilary Blasi, anche l’ex Francesco Totti si concede un viaggio romantico

Mentre Ilary Blasi si gode i comfort mozzafiato della Thailandia, anche Francesco Totti ha organizzato qualcosa di speciale per salutare il 2022. L’ex calciatore e dirigente giallorosso ha condiviso gli ultimi momenti dell’anno con la nuova fiamma Noemi Bocchi. Secondo quanto ricostruito da La Gazzetta dello Sport, i due avrebbero fatto prima tappa a Miami per poi dirigersi ai Caraibi in crociera.

In compagnia di Francesco Totti ci sono anche i figli Christian e Chanel, oltre alla nuova fidanzata Noemi Bocchi. Con la famiglia lontana, Ilary Blasi non sembra per nulla aver accusato il colpo, come dimostrato dalla spensieratezza ostentata tramite i suoi profili social. Resta comunque il dubbio riguardo alla presenza del suo nuovo fidanzato Sebastian Muller. L’uomo infatti appare forse solo di sfuggita in un video della donna che per ora preferisce dunque non sponsorizzare troppo la sua nuova love story.

