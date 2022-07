Ilary Blasi pronta a traslocare a Milano, come mai?/ Indiscrezioni rivelano che…

Ilary Blasi trasloca a Milano? Il gesto per Silvia Toffanin

Ilary Blasi starebbe pensando di trasferirsi a Milano. Dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, per lei è arrivato il momento di voltare pagina. In queste settimane di relax in Tanzania, la conduttrice dell’Isola dei Famosi avrà avuto modo di riflettere sul suo avvenire e magari nei suoi piani può rientrare anche un trasferimento in un’altra città. Secondo alcune fonti vicine alla coppia, Ilary Blasi avrebbe cominciato una frequentazione con un giovane che vive a Milano. Questo è il motivo che spingerebbe la Blasi a valutare la possibilità di trasferirsi nel capoluogo lombardo a poca distanza da Cologno Monzese. In cui c’è il quartiere generale di Mediaset. Ci sarebbe però un altro motivo che potrebbe indurre Ilary ad abbandonare la città di Roma.

Da molti anni, la conduttrice è legata da una profonda amicizia a Silvia Toffanin. Entrambe avevano iniziato giovanissime come letterine a Passaparola e con il tempo il loro rapporto si era cementato. Ilary era stata ospite a Verissimo proprio qualche mese fa e in quell’occasione aveva smentito la crisi con l’ex calciatore della Roma. Ilary le aveva bollate come fake news ma a distanza di mesi la verità è venuta a galla. Si è scoperto così che Totti avrebbe un’altra donna, Noemi Bocchi, e che il matrimonio con Ilary sarebbe finito da tempo. Silvia Toffanin però ha fatto la parte dell’ignara pur sapendo tutto. Una gola profonda ha infatti rivelato al Settimanale Nuovo: “Ilary si è confidata con Silvia in tutti questi mesi”.

Silvia Toffanin è apparsa nella lista dei fedelissimi di Ilary Blasi. Nei giorni più complicati dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, Ilary ha potuto contare sull’affetto e il supporto di pochissime persone. Tra queste la conduttrice di Verissimo che non l’ha mai lasciata sola rivelandosi una vera amica. Stando a quanto scrive Il Corriere della Sera Silvia Toffanin sarebbe l’unica confidente Vip di Ilary. Nella ristretta cerchia d’amicizie della Blasi anche: le sorelle Silvia e Melory, l’agente Graziella Lopedota e l’hair stylist Alessia Solidani.

Di recente si era parlato anche un nuovo progetto che vedrebbe coinvolte proprio Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Un programma insieme che potrebbe andare in onda nella prossima stagione televisiva anche se durante la presentazione dei palinsesti Piersilvio ha mantenuto la bocca cucita al riguardo. In un’intervista di qualche tempo fa a chi le chiedeva perché non parlasse mai della sua amica Toffanin nelle interviste, Ilary Blasi rispondeva: “Silvia mi chiede perché non parlo mai di lei nelle interviste. Non perché io non voglia ma sembra sempre un argomento un po’ scomodo perché sembra che uno voglia giocarsi questo rapporto tipo bonus. Per i detrattori o lavoro perché sono la moglie di Totti o perché sono amica di Silvia”.











