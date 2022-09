Ilary Blasi provoca con jeans cortissimo e gambe perfette/ Gossip zittito e…

Ilary Blasi super sensuale sui social

Sempre più bella e sempre in splendida forma, Ilary Blasi approfitta ancora delle belle giornate di sole con temperature estive per sfoggiare il fisico indossando un jeans cortissimo che esalta le gambe e il fondoschiena perfetta. In una giornata di relax in compagnia della sorella Melory che, tra le storie del proprio profilo Instagram pubblica le foto in cui si concede un momento di piacere con la sorella, Ilary appare di spalle, ma è riconoscibile dal fisico e dai capelli biondi raccolti in modo disordinato.

Senza rilasciare dichiarazioni, dopo giorni di rumors scatenati dall’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera, Ilary torna a mostrarsi su Instagram e lo fa con uno dei suoi affetti più veri come la sorella, al suo fianco, come il resto della famiglia, in un momento decisamente particolare della sua vita.

Ilary Blasi, nessuna intervista in tv?

Se sui social Ilary Blasi continua a mostrarsi serena insieme agli amici e alla propria famiglia, per il momento, pare non aver alcuna intenzione di tornare in televisione. Chi si aspettava una replica immediata della conduttrice all’intervista di Totti, anche nel salotto di Verissimo, infatti, è destinato a restare deluso. Almeno per il momento, infatti, Ilary non pare intenzionata a rilasciare interviste neanche ai microfoni dell’amica Silvia Toffanin.

La strada scelta pare quella del silenzio. Lontana dalla tv, la Blasi trascorre le proprie giornate tra un impegno di famiglia e l’altra. Il suo ritorno in tv, alla guida di un programma, potrebbe così arrivare solo nella primavera del 2023 quando, forse, il gossip sulla fine del suo matrimonio potrebbe essersi appiattito.

