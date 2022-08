Ilary Blasi provoca Francesco Totti?/ Foto hot e lato B dalla Croazia ma l’ex marito…

Ilary Blasi e Francesco Totti, lei in vacanza in Croazia

I riflettori del gossip fanno fatica a spegnersi su Ilary Blasi e l’ormai ex marito Francesco Totti. Dal giorno dei due comunicati stampa disgiunti in cui i due volti noti annunciavano la loro separazione, infatti, non manca giorno in cui non arrivi una indiscrezione su uno dei protagonisti del gossip di questa calda estate che volge ormai al termine. Ilary Blasi è stata impegnatissima tra un viaggio ed un altro insieme ai suoi figli. Ciò di cui aveva bisogno prima della ripartenza e del ritorno a Roma, dove inevitabilmente dovrà ritrovarsi con l’ex marito per iniziare a definire gli accordi della separazione.

Ilary Blasi e Francesco Totti: Noemi Bocchi il motivo della rottura? / La verità

Adesso la sua ultima tappa è in Croazia, dove la conduttrice Mediaset si è goduta qualche giorno ulteriore di relax. Con Ilary Blasi c’è la piccola di casa, Isabel ma anche le amiche di sempre con i rispettivi compagni ed i figli. Unico grande assente, inevitabilmente, sembra essere proprio Francesco Totti. Un bel gruppo vacanza invidiabile, che sta tentando di tirare su il morale a Ilary, tra sorrisi, giochi in mare, buon cibo e tante foto.

Ilary Blasi "adottata" dai tifosi della Lazio “Bentornata a casa Ilary”/ Frecciata a Francesco Totti

Ilary Blasi provoca Francesco Totti con le sue foto hot?

A proposito di foto, mentre Ilary Blasi in queste settimane ha allietato i suoi follower con una serie di scatti delle sue vacanze, Francesco Totti si è limitato a post prettamente lavorativi. Due modi diversi di comunicare e di reagire, evidentemente. Adesso però, come riferisce Leggo.it, gli ultimi scatti della Croazia da parte della conduttrice dell’Isola dei Famosi avrebbero insinuato il dubbio: le foto più hot, quelle che ritrarrebbero un lato B invidiabile, potrebbero davvero essere una sorta di provocazione all’ex marito?

La risposta non potremo mai saperla, ma nel frattempo gli scatti Instagram immortalano Ilary Blasi di schiena mentre mette in risalto un lato B assolutamente sodo e muscoloso al tempo stesso. Nulla da invidiare nelle ventenni. Il web è già impazzito per il suo fisico mozzafiato. Che le foto hot siano una provocazione rivolta a Totti? Lui però intanto avrebbe scelto Noemi Bocchi all’ex moglie… E per qualcuno potrebbe bastare come “risposta”.

Totti e Ilary, Roberto Alessi: "Momento di massima prudenza"/ Poi stoccata alla Blasi "Ci vuole coraggio a…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA