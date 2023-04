Ilary Blasi, “provocazione” social dopo la prima sentenza di separazione/ La foto

Ilary Blasi e Francesco Totti: la conduttrice “vince” il primo round della causa-separazione

Nella giornata di ieri è arrivata una grande novità su uno dei temi più dibattuti nel corso degli ultimi mesi: è stata emessa la prima sentenza provvisoria nel merito della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il verdetto ha decretato la “vittoria” della conduttrice che, stando ai termini stabiliti dal giudice, può dirsi soddisfatta su più fronti. In primis, potrà giovare di un assegno di mantenimento mensile piuttosto oneroso – 12.500 euro – al quale si aggiungono, come riporta il sito Vanity Fair. anche il 75% delle spese scolastiche e il 50% di quelle straordinarie.

Dopo la prima sentenza della causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la conduttrice avrà sicuramente festeggiato privatamente, complice la tensione accumulata in mesi di chiacchiere e speculazioni. Un minimo di entusiasmo ha comunque avuto modo di trasmetterlo ai propri fan con uno scatto sui social piuttosto emblematico. Ilary Blasi ha infatti pubblicato una storia su Instagram letteralmente muta, ma con un riferimento che può essere interpretato come diretto proprio alle ultime vicissitudini in campo legale con il suo ex marito Francesco Totti.

Ilary Blasi “zittisce” su Instagram dopo la prima sentenza di separazione

“Sshhh…”, scrive Ilary Blasi in bianco sulla foto che la ritrae mentre simula appunto il gesto del silenzio. Il tutto con fare irriverente; traspare anche una leggera soddisfazione con il tutto riconducibile alla prima sentenza di separazione da Francesco Totti. La conduttrice zittisce forse un po’ tutti, dalla stampa indiscreta ai “chiacchieroni social”, passando probabilmente anche per alcune parti in causa. Effettivamente, dalla notizia della rottura alla risonanza dello scontro legale sono state numerose le voci, critiche e indiscrezioni, in alcuni casi anche fuori luogo.

Ad oggi Ilary Blasi, con uno scatto tanto semplice quanto tagliente, dimostra di godersi non solo la soddisfazione giuridica ma anche il suo tanto atteso ritorno in TV. Per il terzo anno consecutivo al timone de L’Isola dei Famosi, la conduttrice ha colto anche la diretta di lunedì come occasione ghiotta per lanciare le prime frecciatine dopo settimane di silenzio. I primi minuti della nuova edizione del reality sono stati iconici; con la sua spettacolare irriverenza e verve ha lanciato non solo le frecce, ma tutto l’arco. Non resta ora che attendere il prosieguo della sua avventura televisiva e in parallelo della “battaglia” legale con Francesco Totti.











