Ilary Blasi punge Fariba “Un segreto a te non lo direi mai”/ “Hai la boccuccia larga”

Fariba Tehrani è salva dal televoto della decima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Il pubblico ha deciso di premiarla e la notizia arriva su una nuova Playa che deve rimanere segreta. Ilary Blasi perciò avverte la naufraga di mantenere il silenzio, cosa per la quale non è sicuramente nota. “Fariba, devo dirti una cosa importantissima: devi mantenere il segreto sull’esistenza di questa isola. – l’ha allora avvertita Ilary, per poi continuare – Siccome hai la boccuccia un po’ larga e ti fai sfuggire le cose, io ti dico che sono seria perché se tu rivelerai l’esistenza di Playa Imboscata avrai una punizione!” Così la conduttrice le ha svelato quale: “Ti manderemo direttamente in nomination e in qualsiasi momento.”

Miryea Stabile piange "Mi chiamano stupida"/ Fariba fa la spia all'Isola? "È cattiva"

Ilary Blasi, stoccata a Fariba: “Un segreto a te non lo direi mai!”

Ilary Blasi, in diretta all’Isola dei Famosi, non sicura di aver ben chiarito il concetto, ha nuovamente avvertito Fariba Tehrani: “Bocca chiusa! Se ti chiedono qualcosa su dove sei andata tu dì un sacco di bugie, tanto! – ha scherzato – Naufraga avvisata, mezza salvata.” Fariba ha allora cercato di difendersi: “Se uno mi dice un segreto io non dico mai. Invece le cose che dicono a voce alta io lo dico!” A questo punto non poteva mancare la stoccata della conduttrice: “Fariba, personalmente, io un segreto non te lo direi mai! È una mia opinione, eh!”

LEGGI ANCHE:

Fariba Tehrani eliminata?/ Furiosa dopo salvataggio di Ciufoli, Cerioli: "Non mi stai sul ca*zo"FARIBA TEHRANI/ Salva ma in nomination diretta: lite con Cerioli "È uno stratega"

© RIPRODUZIONE RISERVATA