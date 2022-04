Ilary Blasi: “Qualcuna è incinta all’Isola dei Famosi?/ La battuta scatena il web e…

Ilary Blasi spiffera un segreto dell’Isola dei Famosi 2022?

Una battuta di Ilary Blasi nel corso della nona puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha scatenato la reazione del web che, sui social, si è letteralmente scatenato per capire se le parole della conduttrice siano veritiere o meno. Tutto è accaduto durante il momento della nona puntata dedicato a Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen, davanti alle telecamere, si è lasciato andare ad uno sfogo non trattenendo le lacrime e spiegando di voler condividere un segreto quando rientrerà in Italia. Dopo aver accettato di partire nuovamente per l’Honduras insieme a papà Gustavo, Jeremias si è mostrato sempre più insofferente nei confronti dei compagni d’avventura.

Ieri sera, così, durante una conversazione con Ilary Blasi che ha provato a capire il suo stato d’animo e il motivo della sua sofferenza, Jeremias si è lasciato andare ad una frase che ha provocato la pronta reazione della Blasi. “Sono sicurissimo di tornare in Italia. Avrò una notizia bellissima da raccontarvi quando tornerò”, ha detto Jeremias scatenando la curiosità del pubblico, ma anche per la conduttrice.

La battuta di Ilary Blasi dopo le parole di Jeremias Rodriguez

Dopo aver ascoltato le parole dette da Jeremias Rodriguez prima di ritirarsi ufficialmente dall’Isola dei Famosi 2022 per rientrare in Italia e riabbracciare la fidanzata Deborah Togni di cui sente profondamente la mancanza, Ilary, con schiettezza e sincerità, ha provato a scoprire la notizia bellissima di cui ha parlato il fratello di Belen. “È incinta qualcuna sulla spiaggia? No, perché… che ne so. Sta a scappà!”, ha commentato la moglie di Francesco Totti scatenando la reazione divertita del pubblico in studio, ma anche la curiosità dei telespettatori.

A cosa si riferiva la Blasi? Sull’Isola dei Famosi 2022 sta nascendo un dolce sentimento tra due naufraghi dopo quello che ha travolto Roger ed Estefania? Lo scopriremo quando Jeremias rientrerà in Italia.











