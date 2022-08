Ilary Blasi raggiante per il primo giorno di scuola di Isabel/ Mano nella mano…

Ilary Blasi e il primo giorno di scuola di Isabel

Bellissima e in splendida forma, Ilary Blasi ha accompagnato la figlia Isabel a scuola. Conclusa la parte dei giochi, per la figlia più piccola di Ilary e Francesco Totti è arrivato il momento di cominciare la scuola elementare. Al suo fianco, in un giorno così importante, non poteva che esserci mamma Ilary che, con un look casual composto da pantalone largo, camicia e sandali bassi, mano nella mano, è stata accanto alla sua bambina immortalando il momento con delle foto che ha poi pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram.

Francesco Totti, "atto di pace" con Ilary Blasi?/ La scelta che cambia tutto

Sorridenti e complici, mamma Ilary e Isabel hanno trascorso insieme gli ultimi momenti prima dell’ingresso della bambina in aula. Nata nel 2016, per Isabel è cominciato un nuovo capitolo della sua vita per la gioia di mamma Ilary.

Ilary Blasi, mamma a tempo pieno con Christian, Chanel e Isabel?

Dopo aver chiuso il matrimonio con Francesco Totti che avrebbe deciso di affidarsi anche ad Anna Maria Bernardini de Pace nella causa di separazione, Ilary ha staccato totalmente la spina godendosi l’estate. Per la conduttrice, tuttavia, è arrivato il momento di tornare a Roma per seguire la vita dei figli Christian e Chanel, ormai adolescenti, e di Isabel alle prese con la prima elementare.

Ilary Blasi, dal passato spuntano foto sexy/ Il fotografo: "Era bella e sensuale"

Tutto tace, invece, per quanto riguarda il suo ritorno in tv. Mentre ci si interroga se Ilary deciderà di rilasciare la prima intervista sulla fine del matrimonio con Totti ai microfoni dell’amica Silvia Toffanin, c’è chi spera di rivederla presto al timone di un nuovo show. Dopo aver sposato il progetto Isola dei Famosi, si tufferà in una nuova avventura?

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi, la foto in topless manda in tilt i social/ Lei lo cancella ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA